Reitoria leva Your Chef a sua casa

O restaurante Reitoria, no Porto, não quer deixar de marcar presença na mesa dos clientes, numa altura em que muitas pessoas estão confinadas às suas casas. Sob a marca Your Chef, o mentor do projeto Reitoria, Frederico Azevedo, está preparado para lhe fazer chegar as refeições ao domicílio.

A Your Chef dispõe para já de três linhas de produtos: menus semanais – refeições de cariz caseiro, rotação semanal dos pratos, indicados para famílias, a preços acessíveis; La Carte – pratos da carta do Reitoria entregues em casa; e talho em casa – vendas de corte de carne Reitoria, embalados a vácuo, em formato Cook it Yourself.

Para que não haja desculpas, a Your Chef tem um site próprio onde o cliente pode fazer as suas encomendas e depois é só aguardar que lhe levem a casa o pedido. A Uber também faz entregas.