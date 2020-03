Presidente do Conselho defende “estratégia comum” e “espírito de solidariedade”

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, reuniu-se hoje por videoconferência com Ursula von der Leyen (Comissão Europeia), Christine Lagarde (BCE) e Mário Centeno (Eurogrupo) para um primeiro follow up do Conselho Europeu do dia 26 de março, que incumbiu os líderes do Conselho e da Comissão de apresentarem um plano de ação para o combate à pandemia do novo coronavírus.

“Estamos a explorar diferentes caminhos para responder às consequências socioeconómicas da pandemia. O único caminho a seguir é uma estratégia comum num espírito de solidariedade”, afirmou o presidente do Conselho, em comunicado.

Os líderes das principais instituições da União Europeia consideram que é necessário um plano de recuperação abrangente e investimentos avultados. Charles Michel adianta que “para a retoma da economia europeia, teremos de utilizar todas as alavancas disponíveis, a nível nacional e europeu. O orçamento da UE terá de ser adaptado à crise. É altura de pensar fora da caixa. Qualquer opção compatível com o Tratado da UE deveria se considerada”.

Na nota do Conselho Europeu, Charles Michel e Ursula von der Leyen comprometem-se a continuar a trabalhar em conjunto num plano de recuperação, em consulta com outras instituições, nomeadamente o Banco Central Europeu.

Ao Eurogrupo foi solicitado que apresente propostas dentro de duas semanas.

