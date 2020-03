Nova SBE lança plataforma para apoiar famílias e empresas

“Todos temos um papel a cumprir” é o lema que dá vida e nome à plataforma que a Nova SBE lança hoje para ajudar famílias e empresas a melhor ultrapassar os efeitos da pandemia. A We all have a role to play junta especialistas das mais variadas áreas da sociedade civil, mobilizando a comunidade no apoio a pessoas e empresas “com o intuito de promover boas práticas e fomentar mudanças duradouras e sustentáveis” e minimizar o impacto do novo coronavírus.

A plataforma contará ainda com professores, alunos, staff e parceiros, que se mobilizaram não só para se adaptarem ao ensino e trabalho à distância como também apoiar a comunidade “para lidar com muitos desafios que o contexto atual está a gerar”, explica a Nova SBE.

Assim, já a partir de hoje, todos os dias às 18.00, haverá webinars gratuitos com professores daquela instituição, mas também com outros especialistas do mercado, nomeadamente formadores da Singularity University Portugal e outras business schools europeias. “Serão abordados temas que promovem a superação dos desafios deste momento, da gestão de stress individual, à gestão de equipas à distância ou à neurociência e desempenho”.

A Nova SBE acrescenta assim aos seus valores de instituição de ensino com forte base científica um hub agregador de uma comunidade “capaz de mobilizar recursos para ações com impacto essencial em tempos de grande incerteza”.

Líderes de empresas, colegas de trabalho, alunos e a sociedade civil em geral, juntam-se desta forma ao movimento #roletoplay — que também pode seguir nas redes sociais, sob aquele hashtag, no Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter — para “assumir e divulgar o papel que irão desempenhar neste contexto”, seja individual ou em conjunto, seja com ideias ou com a sua concretização. Qualquer um pode juntar-se ao movimento, tirando uma fotografia a segurar um cartaz ou papel onde se leia #roletoplay, e postando nas redes sociais o papel que desempenha ou quer desempenhar para inspirar a comunidade.