Venda de livros cai 65,8% numa semana por causa da pandemia

A venda de livros caiu 65,8% em valor na semana de 16 a 22 de março, em comparação com o mesmo período de 2019, revelam dados da GfK. Trata-se da semana em que muitos portugueses começaram a recolher-se em casa por causa do covid-19.

Foram vendidos nesses sete dias menos 121,6 mil unidades (- 63,3%), o que representa uma quebra de 1,6 milhões de euros no mercado total. As livrarias foram as que sofreram mais, com uma quebra de 73%. Nos supermercado o decréscimo das vendas foi de 40%

“A situação atual que vivemos está a afetar gravemente a venda de livros e a continuar assim será a pior crise que alguma vez já existiu neste mercado”, afirma António Salvador, diretor-geral da GfK Portugal.

Em termos de categorias, as mais atingidas foram as de “Vida Prática/Lazer/Atualidades”, com uma quebra de -75%, a de Infantil/Juvenil, com um descréscimo de 64%, e a de Literatura , que caiu 58%.

Os dados fazem parte do GfK Painel Retalhista de livros, informação semanal sobre as vendas dos principais retalhistas no mercado português.