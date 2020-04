Hospitais privados têm 106 doentes internados com o vírus

Os hospitais privados têm atualmente 106 doentes internados com o novo coronavírus, revelou a Associação Portuguesa de Hospitalização Privada (APHP). Desde a passada quinta-feira, que estão em funcionamento cinco unidades privadas, com cerca de 330 camas destinadas a doentes com Covid-19, incluindo perto de 80 camas de cuidados intensivos.

Os hospitais privados passaram a assegurar o diagnóstico, tratamento e internamento dos seus doentes diagnosticados com o novo coronavírus, com a entrada em vigor da fase de mitigação da pandemia.

Ontem, os hospitais privados contabilizaram mais de 200 diagnósticos positivos, pacientes que tiveram alta e estão a ser acompanhados no domicílio.

Segundo Óscar Gaspar, presidente da APHP, «há também a registar nestes dias que, em diversas regiões do país, os hospitais privados têm dado o apoio solicitado como hospitais de segunda linha, nomeadamente no internamento de doentes que estavam nos hospitais públicos ou no acolhimento de residentes de lares».