CAP pede medidas extraordinárias para viabilizar agricultura

A Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) pede ao Governo para alargar a todos os setores agrícolas a possibilidade de se aplicar o regime de retirada do produto do mercado, mediante uma compensação financeira para o produtor e encaminhamento dos excedentes para organizações caritativas, à semelhança do que já foi aprovado para os pequenos frutos.

“Dadas as imensas dificuldades sentidas pelos produtores ao nível do escoamento da produção, este mecanismo é essencial para mitigar os efeitos da redução generalizada da procura – interna e externa – destes pequenos frutos, permitindo, desta forma, equilibrar a oferta ao mercado”, lê-se num comunicado.

A CAP pede a extensão desse mecanismo, “entre outros, a setores como a pecuária, nomeadamente à secagem do leite de cabra e de ovelha; ou à armazenagem privada de leitões que, nas atuais condições de mercado, têm sido abatidos e congelados”.

“A par destas medidas, é fundamental que comecem a chegar às empresas agrícolas, o mais rapidamente possível, as verbas comunitárias provenientes do Programa de Desenvolvimento Rural (PDR2020) que continuam por pagar, num montante acima dos 1000 milhões de euros”, refere a CAP, apelando à adaptação dos Programas Operacionais e das medidas de apoio comunitárias “à realidade que enfrentamos”.

Para a confederação, “face aos efeitos altamente nefastos que a atual situação pandémica tem imposto ao escoamento de produtos agrícolas, o alargamento desta medida extraordinária – que já era aplicável a outras categorias de produtos (incluindo a pera, o tomate, os pêssegos, as uvas ou a melancia, entre outros) – é vital para travar uma tal descida acentuada de preços que possa inviabilizar a atividade agrícola, dado o custo de venda atual ser inferior ao custo de colheita”.

A CAP mostra-se disponível para “continuar a trabalhar lado a lado com o Ministério da Agricultura na procura de soluções que mitiguem as dificuldades dos produtores”.

Citado no comunicado, Eduardo Oliveira e Sousa, presidente da CAP, afirma: “Dado o atual momento que vivemos, não há justificação para o Ministério da Agricultura e o Governo não tomarem, desde já, medidas que apoiem a Agricultura Nacional. Ao tomá-las agora estarão a evitar males maiores num futuro muito próximo. Todas as medidas que tenham a ver com a retirada de produto e regulação da oferta são de ponderar, caso contrário há o risco de muitas empresas entrarem em colapso. Da mesma forma, é necessário que as verbas comunitárias cheguem de forma ágil e descomplicada às empresas do setor. A grande vulnerabilidade a que a atividade agrícola está sujeita neste momento exige ação rápida”.

A CAP adianta que está, neste momento, a elaborar um “documento exaustivo”, com propostas concretas de medidas extraordinárias de apoio aos mais diversos setores da Agricultura nacional, e que enviará ao Governo e à Comissão Europeia.