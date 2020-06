Dívida direta do Estado sobe 0,5% em maio para 260,7 mil milhões

A dívida direta do Estado aumentou em maio o,5% para 260.569 milhões de euros, em comparação com o mês de abril, de acordo com o boletim mensal do IGCP, a agência que gere a dívida pública.

“Esta variação ficou a dever-se, essencialmente, ao aumento do saldo de OT [Obrigações do Tesouro] em 1.758 milhões de euros”, para o qual contribuíram duas emissões, uma com valor nominal de 887 milhões de euros e maturidade em outubro de 2025, e outra de 871 milhões até outubro de 2030.

O IGCP sublinha ainda que foram realizados dois leilões de bilhetes do tesouro (BT) no montante de 905 milhões e 1.245 milhões de euros, com maturidade a 20 de novembro deste ano e 21 de maio e 2021, respetivamente. O saldo de BT reduziu-se, no entanto, em 209 milhões de euros.

Os saldos dos Certificados de Aforro e dos Certificados do Tesouro aumentaram 31 milhões e 78 milhões de euros.

Já o saldo dos Certificados Especiais de Dívida Pública (CEDIC) “diminuiu 231 milhões e as contrapartidas das contas margem recebidas no âmbito de derivados financeiros decresceram 35 milhões”, observa o IGCP.

A instituição que gere a dívida pública avança ainda que se “observou um decréscimo do stock de dívida em 106 milhões, pelo efeito decorrente das flutuações cambiais da generalidade dos instrumentos de dívida denominados em moeda não euro avaliados ao câmbio do último dia de maio”.

“O valor total da dívida após cobertura cambial situou-se em 259.916 milhões de euros, um aumento de 0,5% face ao mês precedente”, conclui a instituição liderada por Cristina Casalinho.

