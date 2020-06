17 mil adesões em dois meses ao selo Clean & Safe no turismo

Em dois meses mais de 17 mil entidades aderiram ao selo Clean & Safe criado para a área do turismo e que reconhece o cumprimento das recomendações da Direção-Geral da Saúde para combater a pandemia de covid-19, avança o gabinete do ministro de Estado, da Economia e Transição Digital. A adesão ao selo é gratuita e o mesmo tem validade até 30 de abril de 2021.

Em comunicado, o ministério sublinha que o selo abrange toda a cadeia de valor do turismo, como o alojamento local, empreendimentos turísticos, empresas de animação turística, restaurantes, agências de viagens, rent-a-car, postos de turismo, campos de golfe, museus, casinos e bingos, monumentos, áreas de serviço de autocaravanas e aeroportos.

A nota adianta ainda que a secretaria de Estado do Turismo e o Turismo de Portugal querem alargar o selo a mais atividades, e “ainda esta semana, a iniciativa será alargada a empresas organizadoras de eventos e congressos, recintos de espetáculos”.

A plataforma Clean & Safe (portugalcleandsafe.com) contabilizou “mais de 8 mil acessos em apenas duas semanas de funcionamento”. “A avaliação dos clientes, através desta Plataforma, é um dos indicadores utilizados pelo Turismo de Portugal para a realização de vistorias aleatórias às empresas e serviços aderentes, em articulação com as autoridades competentes e com as associações representativas das atividades abrangidas”.

Citada no comunicado, a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques salienta que “o sistema de avaliação delineado é claramente robusto e, mais uma vez, somos pioneiros, aliando dois grandes desafios do turismo do futuro – a segurança nas condições sanitárias e o digital”.

O Turismo de Portugal dá formação às empresas para a implementação das medidas e já deu formação a mais de 20 mil pessoas.