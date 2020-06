ACT deteta 350 irregularidades relacionadas com o lay-off

A Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) e o Instituto de Segurança Social (ISS) realizaram uma operação de inspeção entre 29 de maio e 12 de junho para ver se as empresas estão a aplicar corretamente o regime de lay-off simplificado. “Esta operação, que envolveu 281 inspetores da ACT e 127 inspetores do ISS, I.P., abrangeu cerca de 2.100 empresas e mais de 16 mil trabalhadores”, avança o ministério do Trabalho em comunicado.

Na sequência desta ação, “a ACT adotou 350 procedimentos, incluindo autos de contraordenação e de advertência e notificações para tomada de medidas, sobretudo nas matérias relacionadas com deveres do empregador no período de redução ou suspensão, contratos a termo, registo dos tempos de trabalho, horários de trabalho e férias”, revela o ministério.

Entre as situações identificadas pelo ISS “encontram-se a identificação de trabalhadores a trabalhar estando em situação de lay-off e de trabalhadores não declarados à Segurança Social, estando os processos em análise”, lê-se no comunicado.