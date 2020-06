Huawei firma parcerias com universidades portuguesas para desenvolver talento

Aproximar os planos curriculares à realidade das empresas de tecnologia e apoiar a transição para uma economia digital fazem parte dos principais objetivos do programa ITC Academy.

Junho marca a chegada a Portugal do programa internacional de apoio à formação da Huawei, que, através de acordos estabelecidos com instituições universitárias, pretende fortalecer a oferta curricular na área das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). A ICT Academy vai disponibilizar acesso ao conhecimento acumulado da multinacional, bem como às mais recentes inovações tecnológicas em áreas tão diversas quanto big data, cloud computing, Internet das Coisas, Inteligência Artificial e 5G.

A iniciativa conta com diferentes modelos de parceria para promover o desenvolvimento do talento nacional e aproximar o mundo académico da realidade das empresas tecnológicas, incluindo a criação de conteúdos e a disponibilização de novos cursos e ações de formação.

Por outro lado, contempla a certificação de docentes e formadores em temas fundamentais para responder aos desafios da transformação digital. De acordo com Diogo Madeira da Silva, responsável pela comunicação da gigante chinesa em Portugal, este é um passo natural para uma empresa que tem vindo, desde 2004, a incentivar a capacitação dos futuros profissionais portugueses.

Recorde-se que, em maio, a Huawei anunciava a assinatura de um memorando de entendimento com a Universidade de Aveiro e o Instituto de Telecomunicações para a instalação de uma infraestrutura dedicada ao desenvolvimento do 5G e da Inteligência Artificial, no sentido de testar novos conceitos e soluções para a indústria em parceria com a academia.

“As universidades portuguesas têm feito um ótimo trabalho nas áreas de Engenharia e Tecnologias de Informação e Comunicação”, defende, detalhando que a partir de agora as instituições ganham acesso a “um programa mais estruturado e evoluído, que bebe muito das melhores práticas, da inovação e do know-how da Huawei a nível global”.

Através da ICT Academy, a empresa oferece soluções multidimensionais para diferentes tipos de talentos e níveis de necessidades, de forma a garantir que os acordos de cooperação respondem às exigências das instituições de ensino superior e empresas.

Na era da economia digital, Diogo Madeira da Silva não tem dúvidas sobre a importância de “acelerar a inovação científica e tecnológica, fornecendo mais talentos técnicos e capacitados, tecnologias mais avançadas e mais apoio à inovação e empreendedorismo”, missão prioritária nos objetivos a que se propõe o projeto de apoio à academia.

50 milhões de investimento

Originalmente criado em 2013 para promover parcerias com instituições universitárias que dessem resposta aos requisitos do mercado laboral das TIC, este projeto deu os primeiros passos fora da China em 2014, com a implementação de uma ICT Academy em Espanha, na Universidade de Alicante.

Seguiu-se, em 2015, a criação, em colaboração entre a Huawei e a Universidade de Reading, no Reino Unido, de um centro de formação e investigação para executivos em áreas relacionadas com big data, cloud computing e Inteligência Artificial. Fruto desta parceria, esta academia atraiu mais de 150 estudantes para participar em cursos com a certificação Huawei Certified ICT Associate, e, em 2019, foi oficialmente reconhecida como uma das mais bem-sucedidas do mundo.

O programa internacional da empresa chinesa, que conta com financiamento na ordem dos 50 milhões de dólares para os próximos cinco anos, através do ICT Academy Development Incentive Fund (ADIF), tem atualmente presença em 72 países espalhados por quatro continentes. Ao fim de seis anos de atividade, conta com mais de 900 academias e 1200 professores, apoiando anualmente mais de 45 mil estudantes.