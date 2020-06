41 646 infetados e 1564 óbitos de covid-19 em Portugal

Já há 41 646 infetados e 1564 óbitos por covid-19 em Portugal, segundo dados divulgados este domingo no boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS). Mais três mortes e 457 casos do que nas últimas 24 horas.

Em atualização

A medida excecional relativa às comparticipações financeiras da Segurança Social às respostas sociais asseguradas pelas Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) e entidades equiparadas foi prolongada até setembro. A prorrogação da medida consta de uma portaria publicada esta sexta-feira em Diário da República, com o diploma a determinar que a comparticipação se mantém independentemente do número de utentes.

Entraram em vigor às 00h00 deste sábado as multas para quem violar as regras para conter a pandemia de covid-19. “Apesar da tendência atual de evolução da situação epidemiológica, verifica-se que os novos contágios decorrem, frequentemente, de situações de incumprimento das normas de distanciamento físico, em especial em eventos que implicam a aglomeração de pessoas”, começa por justificar o Governo no texto do decreto-lei publicado esta sexta-feira, em Diário da República.

Os sintomas do novo coronavírus:

LEIA AQUI TODA A COBERTURA SOBRE O NOVO CORONAVÍRUS