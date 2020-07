Covid-19. Mais 291 casos e 6 mortes em Portugal

O boletim da DGS deste domingo confirma mais 291 casos e seis mortes em Portugal, com um total de 46512 casos e 1660 mortes. O total de casos recuperados é agora de 30907. Cinco das mortes seis das últimas 24 horas foram na região de Lisboa e Vale do Tejo, tal como 266 dos 291 novos casos.

Por regiões, Lisboa e Vale do Tejo chega agora aos 22611 casos e 540 mortes; o Norte tem 18109 casos registados e 822 mortes; o Centro registou 4267 casos e 250 mortes; o Alentejo já teve 572 casos e 18 mortes e o Algarve 704 casos e 15 mortes.

Nas regiões autónomas, os açores tiveram já 152 casos e 15 mortes e a Madeira teve 97 casos registados.

Há agora 13.945 casos ativos de covid-19 no país; há 462 pessoas internadas, dos quais 64 nos cuidados intensivos.

Pelo menos 560 mil mortos e mais de 12,5 milhões de infetados por covid-19 no mundo

A pandemia do novo coronavírus já causou a morte a pelo menos 560.425 pessoas e infetou mais de 12,5 milhões em todo o mundo desde dezembro, segundo um balanço da agência AFP baseado em dados oficiais.

De acordo com os dados revelados este sábado pela agência de notícias francesa, mais de 12.522.050 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados em 196 países e territórios desde o início da epidemia, no final do ano passado na cidade chinesa de Wuhan, dos quais pelo menos 6.688.300 foram considerados curados pelas autoridades de saúde.

A AFP adverte que o número de casos diagnosticados reflete apenas uma fração do total real de infeções, já que alguns países estão a testar apenas casos graves, outros usam o teste como uma prioridade para rastreamento e muitos países pobres têm apenas capacidade limitada de rastreamento.

Os Estados Unidos, que registaram a primeira morte ligada ao coronavírus no início de fevereiro, são o país mais afetado em termos de número de mortes (134.097) e casos (3.184.722). Pelo menos 983.185 pessoas foram declaradas curadas.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Brasil com 70.398 mortes para 1.800.827 casos, Reino Unido com 44.650 mortes (288.133 casos), a Itália com 34.938 mortes (242.639 casos), e o México com 34.191 mortes (289.174 casos).

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau) contabilizou oficialmente um total de 83.587 casos (2 novos casos entre sexta-feira e sábado), incluindo 4.634 mortes e 78.623 recuperações.

A Europa totalizou 201.976 mortos para 2.812.444 casos, Estados Unidos e Canadá 142.890 mortos (3.291.743 casos), América Latina e Caraíbas 140.829 mortos (3.257.244 casos), Ásia 42.104 mortes (1.693.529 casos), Médio Oriente 19.744 mortes (896.302 casos), África 12.746 mortes (559.664 casos), e Oceânia 136 mortes (11.126 casos).

A AFP dá nota de que esta avaliação foi realizada utilizando dados recolhidos junto das autoridades nacionais competentes e informações da Organização Mundial de Saúde (OMS).

