Bloq.it desenvolve cacifos inteligentes para a Sonae Sierra

A start-up Bloq.it fechou uma parceria com a Sonae Sierra para o desenvolvimento de tecnologia para cacifos inteligentes que já estão em funcionamento no centro comercial Colombo, avançou João Lopes, um dos fundadores da empresa.

Em declarações à Lusa, o empreendedor referiu que esta solução passa por um software “mais ou menos complexo” com uma aplicação, incluindo um código para levantar uma encomenda que está no cacifo e que foi comprada anteriormente.

“O objetivo disto é as pessoas poderem comprar diretamente ao lojista sem ter de entrar no shopping, estar em filas, interagir com outros”, indicou João Lopes.

O projeto “está a funcionar no Colombo, estamos a adicionar algumas lojas e num processo de adoção por parte dos lojistas também”, explicou.

A Bloq.it tem cerca de um ano e meio de atividade e começou com cacifos que serviam “essencialmente para as pessoas guardarem coisas”, adiantou João Lopes, nomeadamente em praias ou festivais.

Mas, com a pandemia, estes locais públicos são agora menos frequentados e isso fez com que a start-up alterasse os seus planos.

“Estamos apostados em mais tecnologia no retalho e em expandir a parceria com a Sonae Sierra”, adiantou João Lopes, referindo que este mercado está praticamente por explorar em Portugal.

João Lopes deu conta ainda de um crescente interesse “em encomendas online que se podem levantar em qualquer lugar”, um segmento em que a empresa está a apostar.

A Bloq.it encontra-se agora a fechar uma segunda ronda de investimento, que, espera, atinja os 600 mil euros, valor que irá permitir contratar mais pessoas para a área tecnológica e de vendas. A empresa já tinha fechado uma ronda inicial de investimento, de um business angel da Eslovénia, por um valor inferior.

Para o futuro, a start-up espera crescer não só em Portugal, mas também no exterior, com planos de expansão para a América do Sul.