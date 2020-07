APED quer adiar fim do banco de horas até final de 2021

A Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) pediu o adiamento da cessação do regime de banco de horas individual até final de 2021, face à incerteza de uma nova vaga de covid-19 e os seus impactos.

“Esta é uma medida que tem como objetivo continuar a assegurar uma gestão eficaz dos tempos de trabalho, num contexto de grave crise conjuntural que as empresas e os trabalhadores enfrentam, e contribuir positivamente – sem sobrecarregar o Orçamento do Estado – para a manutenção do emprego e da competitividade e sem perda de rendimento pelos trabalhadores”, refere a APED, em comunicado.

“Não queremos inverter o sentido da reforma laboral de 2019”, assegurou, em declarações à Lusa, o diretor-geral da associação, Gonçalo Lobo Xavier.

“O que queremos é que haja a consciência de que face ao ano que estamos a atravessar – uma pandemia, um período enorme de empresas em ‘lay-off’ ou teletrabalho -, isso naturalmente atrasou o processo de preparação para a entrada em vigor da cessão do banco de horas individual”, salientou o responsável da APED.

De acordo com a lei, a cessação do atual regime de banco de horas individual acontece partir do dia 1 de outubro de 2020, uma medida legislativa que a APED considera que “se tornou completamente desenquadrada do contexto atual”.

“Queremos que fique claro que esta medida continua a ser confiada à negociação coletiva, com a qual a APED está comprometida”, mas, no curto prazo, é preciso “olhar para a realidade” que as empresas e a economia atravessam, afirmou Gonçalo Lobo Xavier.

“É necessário, do nosso ponto de vista, a manutenção de mecanismos de flexibilidade que o período da pandemia veio impor e que permitam controlar custos e manter os postos de trabalho”, disse, apontando que “os apoios do Estado não são infinitos e vão terminar”.

A prorrogação do banco de horas “traz cruciais benefícios quer para trabalhadores, quer para as empresas, sendo o banco de horas um instrumento bastante apreciado pelos colaboradores, não tendo historicamente levantado qualquer tipo de conflito laboral”, referiu.

A APED já escreveu aos ministérios da Economia e do Trabalho, mas até ao momento ainda não obteve respostas.

“Com esta proposta de adiamento da cessação de vigência do regime de banco de horas individual, a APED mais não pretende do que repor o período de transição que a legislação quis implementar (prevendo um período de um ano até à cessação daqueles), mas que tinha por pressuposto um cenário de crescimento económico que a pandemia, infelizmente, interrompeu”, refere a APED.

Segundo os dados que a associação possui relativos às empresas filiadas, cerca de 78 mil trabalhadores, ou seja, cerca de 60% dos recursos humanos do setor diretamente representado pela APED, praticam regime de banco de horas, que foram acordados ao abrigo do artigo 208.º-A do Código do Trabalho, sendo que em algumas empresas o banco de horas chega a abranger cerca de 90% dos trabalhadores.

“O recurso ao banco de horas tem-se revelado um instrumento essencial para manter os espaços do retalho com o número de trabalhadores adequado à finalidade de assegurar, entre outras, a distribuição alimentar e outros bens do retalho especializado igualmente essenciais à população”, adianta a associação.