Atividade turística e contas nacionais trimestrais na agenda da semana

O último dia do mês de agosto começa com a revelação de várias estimativas do INE. Logo pela manhã é divulgada a estimativa rápida do Índice de Preços no Consumidor em agosto e a atividade turística no mês de julho. Serão também conhecidas as estimativas mensais de emprego e desemprego em julho e está também na agenda o lançamento das contas nacionais trimestrais entre abril e junho.

Ainda na segunda-feira é tempo de apresentação do relatório Integrado Intercalar dos CTT.

O fim do mês de agosto traz também o fim do prazo para pagamento da segunda prestação do IMI.

No primeiro dia de setembro são conhecidos os índices de produção industrial, em julho, divulgados pelo INE. Já o Banco de Portugal apresenta indicadores sobre a dívida pública e a taxa de desemprego para a área euro.

A meio da semana o Banco de Portugal apresenta dados sobre as taxas de juro de empréstimos bancários a particulares e habitação em julho. São também conhecidas as taxas de juro de novas operações de empréstimos e depósitos.

Nos EUA a Reserva Federal publica o “Livro Bege”, traçando um retrato da economia americana.

Na quinta, dia 3, são divulgados resultados financeiros da EDP e EDP Renováveis e também do grupo Ibersol.

Está também na agenda a publicação da Evolução Orçamental da Segurança Social e da CGA no 1º semestre.

Já em Berlim, na Alemanha, arranca a feira IFA, dedicada à eletrónica de consumo. Devido à pandemia, este ano o evento é fechado ao público e com lotação limitada a mil pessoas. As apresentações de novos produtos serão feitas através da internet.

Acompanhe estas e outras notícias ao longo de toda a semana, em dinheirovivo.pt.