“É expectável (e desejável) um ajuste de preços para o real valor de mercado”

Apesar da incerteza em torno da evolução da pandemia de covid, o presidente da Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal (APEMIP) não antecipa uma crise no setor. Ao contrário dos anos da troika, há menos endividamento e oferta de imóveis no segmento médio, diz numa entrevista feita por escrito.

Em junho estava otimista quanto à recuperação do setor imobiliário. Mantém esse otimismo?

Sim, mas definitivamente não tanto quanto em junho. O meu otimismo prende-se sobretudo com o facto de o mercado imobiliário nacional ser, efetivamente, um bom porto seguro de investimentos. Não há dúvidas. Aliás, numa primeira fase da pandemia, em que a sua gestão parecia estar a ser mais eficaz, falando-se até de um “milagre português”, o setor imobiliário foi tendo sinais de procura externa (inclusive, confirmados por algumas entidades financeiras). A situação sanitária neste momento, porém, revela-se muito instável e o clima de absoluta incerteza afeta diretamente o investimento no setor imobiliário.

Os dados parecem apontar uma estabilização dos preços apesar da pandemia. Quem espera uma baixa para comprar casa, não deve contar com ela neste ano?

Não há justificação para uma quebra de preços no mercado imobiliário. Poderá haver correção de preços de imóveis disponibilizados a valores especulados. Aí sim, é expectável (e, na minha opinião, desejável) que se assista a um ajuste para o real valor de mercado. Mas, genericamente, não há hoje motivo para se assistir à desvalorização que vimos no período da troika, já que os níveis de endividamento são muito inferiores e não existe excesso de oferta. Bem pelo contrário: nos segmentos médio e médio-baixo continua a verificar-se ausência de stock para suprir as necessidades e possibilidades da procura existente.

É porém de esperar que o número de transações de imóveis caia relativamente a 2019. Qual poderá ser a dimensão da queda?

Sim, a expectativa é de quebra, mas seria leviano da minha parte avançar com previsões num cenário de incerteza como o atual. Antes da pandemia, esperava-se um ano de manutenção do número de transações de 2019 ou até de ligeiro crescimento – nunca de quebra. Janeiro e fevereiro ainda foram meses positivos, mas a partir de março o mercado ressentiu-se, como é natural. No primeiro trimestre transacionaram-se 43 532 alojamentos familiares, uma quebra de 0,7% face ao período homólogo, e é expectável que os próximos dados oficiais tragam uma quebra maior, também justificada e acentuada pelo decreto do Estado de Emergência, que levou ao adiamento de escrituras, ao encerramento dos estabelecimentos ao público e ao impedimento de realizar visitas presenciais a imóveis. Ainda que se tenham registado algumas transações neste período, o número de pessoas que compram casa sem a visitar é residual.

Como está a evoluir a procura?

No barómetro da APEMIP referente a julho, 34,3% das empresas inquiridas indicaram que a procura aumentou (face a junho), igual fatia respondeu que se manteve e as restantes apontaram quebras. Já em comparação com o ano anterior, mais de 70% tiveram quedas.

Que riscos vê no mercado imobiliário na situação atual?

O maior é precisamente a incerteza. O negócio imobiliário faz-se de confiança e segurança, e a crise pandémica, pelo impacto nefasto que tem na economia, fere exatamente estes dois elementos essenciais. Haverá necessariamente tendência para adiar investimento imobiliário para tempos de maior segurança. Esta incerteza sobre a resposta ao vírus e a evolução do contágio, que ditará eventuais medidas como as que já foram decretadas, tem impacto direto na procura, como é natural, e isto não deixa de ser preocupante.

O segmento médio-alto/alto é o mais exposto?

Talvez não no imediato, mas creio que nos próximos dois anos este será efetivamente o segmento de maior risco, pelo excesso de oferta existente – o que para mim não é uma surpresa, bem pelo contrário. Tenho inclusive alertado para esta possibilidade. Tem-se insistindo em promover ativos nestes segmentos, muitas vezes com preços absurdos que o mercado interno não tem capacidade para absorver.

Que evolução antecipa no centro histórico de Lisboa e Porto?

Nos últimos anos, os centros históricos assistiram a uma renovação, feita sobretudo por privados através de investimentos no mercado de reabilitação para um segmento médio-alto/alto. Ainda que possa existir algum ajuste, os preços manter-se-ão elevados. Por outro lado, temos os ativos alocados ao mercado de Alojamento Local (AL), em que não se prevê que possa haver grande redinamização nos próximos tempos, pelo que defendo piamente que a solução passa por dirigir estes ativos para o arrendamento de longa duração. Ainda que a rentabilidade seja obviamente inferior à obtida no AL, acredito que é a solução acertada, até porque é difícil antecipar uma recuperação do turismo em breve.

É um segmento muito dependente de estrangeiros. Como está a evoluir essa procura?

Continua a haver procura por estrangeiros no imobiliário nacional, mas não se pode falar em recuperação, pelo menos para já. Neste ponto há que ter visão estratégica e é preciso continuar a apostar na manutenção de programas como os vistos gold ou o Regime Fiscal para Residentes Não Habituais. O papel destes investidores, em particular nos segmentos mais elevados, é essencial. Países como Espanha, Grécia ou Itália estão já a agir neste sentido. Se perdermos o comboio, vamos acabar por perder potenciais “clientes” para estes países.

Os vistos gold para o litoral devem ser repostos? Têm algum sinal do governo de que isso poderá acontecer?

É absolutamente necessário que o governo dê um passo atrás neste tema. A surpresa desta crise pandémica veio, uma vez mais, acentuar a importância que o investimento estrangeiro tem no desenvolvimento e manutenção de certos setores da economia. Os riscos do futuro da economia nacional merecem tanta ou mais atenção do que os riscos que a covid representa para a sanidade da população, pelo que me parece óbvia a necessidade de recuar face a esta autorização legislativa prevista no OE 2020 e também às alterações ao Regime Fiscal para Residentes não Habituais. Em vez de travar investimento estrangeiro, o nosso papel deve ser o de voltar a captá-lo, integrando programas específicos numa estratégia de recuperação que seja parte da solução.

Depois de março de 2021, com o fim das moratórias no crédito à habitação, acredita que o incumprimento pode disparar?

A prestação das casas é a última das contas que os portugueses deixam de pagar, mas temo que com a situação laboral instável e o aumento do desemprego que se tem verificado tal possa acontecer.

O aumento do desemprego irá também condicionar o segmento médio/médio-baixo? É de prever que se altere o cenário de falta de casas para a classe média?

Sem dúvida, pelo que se espera que volte a haver maior preponderância da procura pelo mercado de arrendamento, como aconteceu na última crise. Mas, ainda que seja expectável um decréscimo da procura para compra por parte deste segmento, continuará a verificar-se este cenário de escassez.

Há investimento parado? Como estão a reagir os promotores?

Os projetos em curso continuam a decorrer, mas acredito que muitos estejam neste momento na gaveta a aguardar momentos de maior estabilidade e menor insegurança sobre o desenrolar da situação pandémica e o seu impacto.

Os serviços públicos estão a dar vazão às necessidades do setor (escrituras, licenças, etc.)?

Temos recebido inúmeras comunicações de empresas associadas que reportam situações de atrasos inadmissíveis no acesso e funcionamento dos serviços públicos, que muitas vezes podem comprometer negócios – que têm prazos. A título de exemplo, surge diversas vezes a reclamação de que é impossível fazer agendamentos de atos que obrigam à marcação prévia por via telefónica, porque nunca ninguém atende os telefones. Houve uma redução da emissão de registos e certidões e a burocracia e as dificuldades em conseguir respostas por parte de institutos públicos – que já eram bem conhecidas antes da crise pandémica – acentuaram ainda mais os atrasos e os problemas existentes, o que revela a necessidade de monitorizar e auditar o trabalho que é realizado nas diferentes repartições.

Há risco de haver uma onda de falências no setor imobiliário?

Sim, mas faz parte da dinâmica de mercado. Quando há sanidade, as empresas crescem “como cogumelos”. Quando se começa a sentir sinais de crise, muitas destas novas empresas que vêm “testar” o imobiliário, acabam por não aguentar e encerrar.

Este setor ajudou muito a diminuir o desemprego depois dos anos da troika. Poderão estar em risco milhares de empregos?

Claro, como estão também em risco milhares de empregos em muitos outros setores. De uma coisa estou certo: o imobiliário será um dos primeiros setores a recuperar no pós-pandemia e será uma vez mais força motriz da economia.

Com o fim da pandemia, acredita que o mercado imobiliário voltará ao que era dantes?Não, por um motivo: falta de stock no segmento médio/médio-baixo. Por isso é que a expectativa para este ano era de manutenção ou de um ligeiro aumento, o que não se prende com as dinâmicas do mercado, mas com a falta de oferta para dar resposta às necessidades da procura.