Mais três mortos e 585 infetados com covid-19 em Portugal

Já há 1852 mortos e 62 126 casos confirmados de covid-19 em Portugal. São mais três óbitos e 585 infetados nas últimas 24 horas, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta quinta-feira.

406 pessoas estão internadas (mais 15), 57 das quais nos cuidados intensivos, mais cinco do que ontem.

Há 43 441 doentes recuperados (mais 157) e, neste momento, 16 833 casos ativos, mais 425. Há 35 181 pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde.

O Norte foi a região que registou mais novos casos nas últimas 24 horas, com 268 infeções confirmadas, seguida de Lisboa e Vale do Tejo, com mais 239. Centro registou mais 50 casos, o Alentejo mais 15, o Algarve e a Madeira mais seis cada, e os Açores soma mais um caso.

Os três óbitos foram todos na região de Lisboa e Vale do Tejo.

Ajuntamentos, teletrabalho, horários. O que muda no dia 15 de setembro

A partir do próximo dia 15 de setembro, o país regressa à situação de contingência, com regras específicas para as Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto. “O jogo não está ganho. É uma batalha que continua”, afirmou o primeiro-ministro esta quinta-feira na conferência de imprensa que se seguiu ao Conselho de Ministros.

As medidas preventivas procuram minimizar o risco de contágio com a reabertura das escolas e o aumento das deslocações das pessoas com o regresso aos postos de trabalho.

Conheça aqui as medidas.

Os sintomas do novo coronavírus: