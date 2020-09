Violas Ferreira e Louvre investem 28 milhões em projeto de luxo na Foz do Porto

A holding Violas Ferreira e a Louvre Properties vão desenvolver em parceria um projeto residencial de luxo na Foz do Porto, num investimento de 28 milhões.

O empreendimento Greenstone contará com um total de 36 casas com acesso independente, que se dividem entre “townhouses” (de tipologia T2, com dois pisos e jardins privativos) e “garden villas” (T3 e T4, também com dois pisos e jardins privativos), com áreas entre os 140 metros quadrados e os 225 metros quadrados. O projeto integra ainda nove “sky villas” – no último piso, com rooftops privativos, elevador de acesso independente e áreas entre os 210 metros quadrados e os 355.

Segundo os promotores, todas as casas beneficiam de amplas áreas exteriores, vistas desafogadas, muitos espaços verdes e, em alguns casos, piscinas privadas – para além de um amplo jardim comum que inclui uma piscina e pool house para todos os residentes. O Greenstone disponibilizará também coberturas ajardinadas, aproveitamento da energia solar, carregamento de veículos elétricos e parqueamento para bicicletas.

Tiago Violas Ferreira, CEO da holding Violas Ferreira, destaca que o novo projeto “nasce na zona mais tranquila da Foz, onde se pode viver com o privilégio de andar a pé numa envolvente verde, usufruindo do mar e do Parque da Cidade”

Neste investimento, a holding Violas Ferreira, que detém o Porto Office Park e está também a desenvolver o empreendimento Pharmacia, em Cedofeita (Porto) uniu-se à Louvre Properties – marca do grupo Bondstone especializada no desenvolvimento de projetos residenciais de gama alta que conta com um portfolio de oito projetos em Lisboa, Cascais e Porto.

Paulo Loureiro, CEO do grupo Bondstone, está confiante de que as casas do Greenstone “se venderão muito rapidamente” tendo em conta “a localização excecional e o caráter único do projeto”.

Este novo empreendimento residencial é assinado pelo arquiteto José Carlos Cruz e o gabinete de engenharia A400,