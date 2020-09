Louvre lança projeto de 15 milhões em Cascais

A Louvre Properties, do grupo Bondstone, acaba de lançar o The Coral, o seu quinto projeto residencial de luxo e o primeiro fora de Lisboa, num investimento de 15 milhões.

Desta vez, a aposta da Louvre Properties direcionou-se para Cascais, onde a Louvre irá desenvolver um empreendimento, a 200 metros do Oceano Atlântico, com 15 apartamentos, entre T1 e T4.

As casas do The Coral dividem-se entre ‘”Green Villas” (pisos térreos com jardim e piscina privativa), ‘”City Flats” (T1 e T3) e “Prime Flats” (T3) e “Sky Flats” (T2 localizados nos pisos superiores). O empreendimento irá contar ainda com dois apartamentos exclusivos – a “Penthouse” e o “Ocean View” – que dispõem de piscina privativa, espaços exteriores ajardinados e vistas panorâmicas, em tipologias T4.

Em comunicado, Paulo Loureiro, CEO da Bondstone, destaca a aposta “no design contemporâneo, no conforto e na sofisticação” e realça que o objetivo passou sempre pelo “desenvolvimento de um projeto intemporal, onde a integração com a envolvente e a sustentabilidade foram objetivos prioritários”.

Nesse sentido, a fachada do novo projeto recupera o tom terracota típico da região, criando um edifício que promete ser um marco arquitetónico em Cascais.

O projeto de arquitetura é do atelier PMC Arquitectos.