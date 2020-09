Tektónica em outubro num formato híbrido

A 22ª edição da Tektónica, feira da construção e obras públicas, vai ter lugar entre 8 e 11 de Outubro, na FIL – Feira Internacional de Lisboa, num formato híbrido, com versões presenciais e digitais de forma a promover os negócios nestes tempos de pandemia.

A Tektónica, que contará com a realização em simultâneo do Salão Imobiliário de Portugal – SIL, vai utilizar uma plataforma virtual, em formatos mobile e web app, que permitirá aos expositores agendarem reuniões com compradores nacionais e internacionais e mostrarem os seus produtos a outros mercados.

Para Teresa Gouveia, gestora da Tektónica, esta nova ferramenta será ideal para levar o evento a todas a empresas e profissionais mesmo que não possam estar presentes fisicamente na feira e fazer acontecer contactos e negócios.

Como sublinha em comunicado, “através da plataforma será possível a transmissão online das conferências ou outros eventos presenciais. Os expositores terão um stand físico e uma presença online, com vídeos de apresentação da empresa e/ou produtos. As reuniões além de presenciais podem ser agendadas online e realizadas por essa via. As visitas aos stands podem acontecer também virtualmente e todas a empresas participantes irão fazer parte de um directório de empresas do sector”.