Nova SBE entre as melhores nos mestrados de Gestão e Finanças

O QS World University Ranking 2021, que distingue as escolas com os melhores mestrados do mundo, acaba de colocar a Nova SBE no top 50 pelos seus mestrados de Gestão e Finanças.

O Mestrado em Gestão Internacional da Aliança CEMS, apenas lecionado em Portugal na Nova SBE, foi distinguido como 16º classificado. nesta academia.

O CEMS é uma aliança global de 32 business schools de topo, 70 empresas multinacionais e organizações não governamentais que, em conjunto, oferecem o Mestrado em Gestão Internacional CEMS. Este mestrado internacional visa preparar alunos para trabalharem em organizações globais e para terem uma contribuição relevante na sociedade.

Nos resultados de 2021, o QS World University Ranking distinguiu ainda a Nova SBE pelo Mestrado em Gestão, com a 42ª posição, e pelo Mestrado em Finanças, que lhe conferiu a 47ª posição global.

O QS World University Ranking 2021, publicação anual da Quacquarelli Symonds, analisou um total de 148 programas de Mestrado em Gestão de business schools de 30 países do mundo e um conjunto de 166 programas de Mestrado em Finanças de 32 países.

O QS World University Ranking avalia os diferentes programas em função de cinco critérios: Employability, Alumni Outcomes, Value for Money, Thought Leadership e Class & Faculty Diversity, formulados a partir de informação das próprias business schools, dos seus Alumni e de listas públicas de notabilidade de Alumni.

Na edição de 2021, os Mestrados em Gestão e Finanças da Nova SBE destacaram-se nos critérios de Empregabilidade e Diversidade e Empregabilidade e Thought Leadership, respectivamente. Thought Leadership é o critério que é assegurado por outras business schools que respondem à pergunta de que instituições estão a fazer investigação vanguardista.