Líder TV traz conteúdos corporativos à grelha da MEO

A grelha da MEO tem um novo canal a partir de amanhã, 2 de outubro. A Líder TV, uma plataforma de streaming de eventos corporativos vai começar a emitir na posição 165. O projeto é da Tema Central e vai “disponibilizar conteúdos como conferências, talks, debates, entrevistas, entre outros, sempre com qualidade televisiva e acessíveis gratuitamente”, avança a empresa em comunicado. O primeiro evento com transmissão em direto será a Leadership Summit Portugal, no dia 7 de outubro, a partir das 9h15.

Sob o lema “streaming to inspire“, a plataforma integra-se no projeto Líder da Tema Central, que produz conteúdos para dirigentes empresariais e, além da Líder TV, tem uma revista e um site e organiza eventos como a já referida Leadership Summit Portugal, a Leading People-International HR Conference e os prémios Best Team Leaders.

Filipe Vaz, diretor-geral da Tema Central, compara a Líder TV “a algo semelhante a uma Netflix de conteúdos corporativos”, e diz que as limitações impostas pela covid-19 representaram uma oportunidade para a empresa. “É nos momentos de grandes crises que também surgem as novas oportunidades de negócio e nós, sabendo que o fazemos em contraciclo, resolvemos investir fortemente num projeto absolutamente inovador e que traz uma oferta que nos parece necessária”.

Citado no comunicado, Filipe Vaz afirma que “depois de toda a incerteza causada pela pandemia no que se refere à possibilidade de realização de eventos e às limitações de presença física de público, parece-nos que faltava no mercado uma plataforma que permitisse às organizações e aos promotores de eventos transmitirem os seus conteúdos com grande qualidade de imagem para um público potencial muito alargado e sem os constrangimentos e saturação que a todos nos causam as soluções meramente online”.