Flower Tower. Está a nascer uma torre com 108 apartamentos em Leça da Palmeira

Flower Tower é o mais recente projeto residencial com foco nos jovens e famílias portuguesas que está a ser desenvolvido em Leça da Palmeira.

O empreendimento contempla 108 apartamentos, distribuídos por 21 pisos, com áreas entre os 39 e os 165 metros quadrados e tipologias de T0+1 a T3+1 duplex.

Para tirar partido da proximidade ao mar, os apartamentos vão ter mais de uma varanda, com floreiras ajardinadas e beneficiar de janelas amplas.

O edifício vai disponibilizar estacionamento e arrecadação para a maioria dos apartamentos e áreas de lavandaria e arrumação em algumas unidades.

No piso zero será construído um espaço fitness e uma sala multiusos, ambos os locais com acesso a jardins.

Para Patrícia Barão, responsável pela área residencial da JLL Portugal (que tem o exclusivo da comercialização), o Flower Tower é ideal para “jovens ou famílias que procuram casas ótimas, a 15 minutos do centro do Porto ou da praia, a um valor imbatível. É também uma oportunidade única de investimento.”