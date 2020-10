Vic Properties lança nova fase do Prata Riverside Village

A Vic Properties está prestes a arrancar com a venda dos 65 apartamentos do Urban, um dos edifícios que integram o projeto residencial Prata Riverside Village, em Lisboa, desenhado pelo arquiteto italiano Renzo Piano.

O Urban, que deverá estar concluído no verão de 2022, é composto por 18 apartamentos T0, 38 com tipologia T1 e nove apartamentos T2, todos com estacionamento com carregador elétrico próprio e arrecadação. Os preços começam nos 275 mil euros.

“O Urban tem uma arquitetura distinta dos restantes edifícios do Prata e os seus apartamentos são maioritariamente pensados ou para pessoas que vivem sozinhas – como expatriados a viver em Lisboa por um período limitado de tempo e estudantes – ou para casais e famílias de três ou quatro pessoas”, diz Marcos Drummond, responsável de vendas VIC Properties.

Para este ano, está prevista a conclusão do segundo edifício do projeto, composto por 40 apartamentos, dos quais 85% já se encontram vendidos. Este prédio vai juntar-se à primeira obra terminada, cujos 28 apartamentos se encontram já totalmente comercializados e habitados.

O Prata Riverside Village foi considerado o Melhor Empreendimento Imobiliário na categoria de Habitação em Portugal (Prémio SIL 2019).