O European Consumer Payment Report 2022 (ECPR) - estudo realizado pela Intrum -, revela que 16% dos portugueses endividam-se na época natalícia para manter a família unida. As consequências da guerra e consequente inflação vão causar desequilíbrios no orçamento de Natal das famílias.

De acordo com o EPCR, 43% dos portugueses considera que o Natal não voltará a ser como antes da pandemia, valor superior à média europeia (40%), mas inferior aos outros países do sul da Europa, que regista valores de 50%.

Conclusões do estudo demonstram que mais de um quinto dos consumidores europeus esperar estar mais endividado do que nunca até ao fim da época de Natal.

Os inquiridos de países como Irlanda (31%), Reino Unido (36%) e Grécia (37%) concordam com esta afirmação.

Em Portugal, 25% dos inquiridos acreditam que os gastos das festividades os levarão ao maior endividamento que alguma vez tiveram.

Além da preocupação com as despesas inerentes a esta quadra, quatro em cada dez consumidores europeus dizem estar desconfortáveis com o nível de desperdício desnecessário nesta época do ano.

A Intrum deixa ainda algumas dicas às famílias portuguesas para fazer face a gastos inesperados.

#1 Fazer um orçamento

Saiba quanto tem para gastar e cumpra o planeado.

#2 Gerir expectativas

Se a disponibilidade financeira é mais escassa este ano, fale com amigos e família sobre não comprar presentes, certamente não será o único com dificuldades.

#3 Concentre-se nas pessoas de quem gosta

Associamos Natal a prendas, mas na verdade é uma época para passar tempo de qualidade com a família e amigos. Estar presente é a melhor prenda que pode oferecer.