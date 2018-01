1775 candidatos para 14 casas com rendas baixas em Lisboa

As candidaturas voltaram a superar largamente a oferta. Às 14 casas disponibilizadas pela Câmara Municipal de Lisboa, no âmbito do programa Renda Convencionada, acorreram 1775 pessoas, divulgou esta terça-feira a autarquia.

Neste concurso que decorreu entre 27 de novembro e 5 de janeiro, a média de idades dos candidatos situou-se nos 36 anos, com mais de metade (56%) dos concorrentes a avançarem para candidaturas isoladas. 52% dos que tentaram uma casa com renda mais baixa já moram em Lisboa, com o rendimento médio bruto a situar-se em 900 euros por agregado.

A renda média destes 14 imóveis era 182 euros, com as casas a distribuírem-se pelas freguesias de Marvila (5), Olivais (3), Parque das Nações (4), Santa Clara (1) e Santa Maria Maior (1).

A Câmara de Lisboa pretende colocar mais de 9000 fogos no âmbito deste programa. O valor das rendas nunca representa mais de 35% nem menos de 10% do rendimento disponível das famílias. A concurso vão casas entre T0 e T4 reabilitadas e de gestão pública.

A autarquia realça que “está a tentar dar resposta à grande procura registada e já está a preparar o lançamento de novos concursos”, e aponta o próximo concurso para março deste ano.