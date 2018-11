2020 é “última janela” para adaptação à mudança no crédito

A última janela de oportunidade para que os países e as empresas se adaptem às novas condições de financiamento após uma década de estímulos está à distância de dois anos. A Moody’s avisa que o crescimento vai abrandar em 2019, e ainda mais no ano a seguir. E, neste cenário, os juros vão subir e haverá menos liquidez, com a dívida em máximos, com as condições em que são firmados os contratos de crédito a terem termos mais flexíveis, e com alguma desregulação financeira em marcha.

“O abrandamento no crescimento vai abrir caminho a condições ainda mais fracas em 2020, apresentando aos governos e empresas uma última janela de oportunidade para se adaptarem a uma paisagem de crédito em transformação”, avisa a agência de notação no relatório de perspetivas sobre as condições de crédito globais em 2019.

“O crescimento sólido mas em abrandamento dará menos apoio à avaliação de solvabilidade num contexto de políticas monetárias mais restritivas e de uma variedade de riscos, que estão a crescer em número e em gravidade”.

Para o próximo ano, a Moody’s vê as economias avançadas a crescerem 1,9%. Na zona euro, “o crescimento permanecerá robusto apesar de menos estonteante do que em 2018”. Na Alemanha, espera-se menos crescimento, e em França e Itália uma melhoria em resultado das políticas fiscais. Já no Reino Unido, as perspetivas continuam limitadas pela saída da União Europeia. E, na Ásia, as economias japonesa e sul-coreana vão ser penalizadas pela desaceleração do comércio internacional e da China. Nas maiores economias do mundo emergente, a expansão será de 4,6%.

Aqueles que criam mais incerteza são os riscos geopolíticos do relacionamento Estados Unidos-China, com tensões que “irão muito além das disputas comerciais”, e os decorrentes do brexit. Mas os riscos de maior alcance, e os mais potentes, estão contidos na política comercial norte-americana com o resto do mundo e têm o potencial de “fazer descarrilar a economia global”.

A somar a tudo isto, está “o endividamento adicional que muitos governos e empresas assumiram no contexto de taxas de juros baixas e preços de ativos mais elevados”, avisa o relatório.

Pela frente, estão agora menor liquidez e spreads mais elevados. Os juros da Reserva Federal devem tocar os 3,5% até ao final de 2019, e lá pelo segundo trimestre do próximo ano o Banco Central Europeu deverá iniciar a sua própria escalada. Isto, num momento em que a dívida global atinge os 247 biliões de dólares – quase mais 100 biliões do que antes da crises. No mundo avançado, foram os governos quem mais se endividou. Já no mundo emergente a subida no endividamento concentrou-se nas empresas.

“Vários países fracassaram em reconstruir o espaço fiscal perdido após a crise financeira. Além disso, os bancos europeus continuam vulneráveis ao alargamento potencial dos spreads soberanos”.

Na zona euro, os níveis de dívida mantêm-se “elevados em todos os sectores” e, para a Moody’s, muitos governos não foram capazes de até aqui reduzirem os encargos com o financiamento público. “Os níveis de dívida soberana ainda estão elevados uma vez que vários países fracassaram em reconstruir o espaço fiscal perdido após a crise financeira. Além disso, os bancos europeus continuam vulneráveis ao alargamento potencial dos spreads soberanos”, diz a agência.

Mas nem tudo corre mal para os bancos, já que a subida de juros vai contribuir para um aumento das margens. “No entanto, a viragem para um clima de maior desregulação que começou no ano passado irá provavelmente atenuar o fortalecimento pós-crise dos balanços dos bancos. Tais medidas beneficiarão o sector financeiro na medida em que reduzam as ineficiências da sobreposição de regras e de redundâncias, mas as reformas que enfraqueçam medidas destinadas a promover saúde e segurança fundamentais pode ter implicações de crédito negativas”.