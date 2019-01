SIBS. 22 de dezembro foi o dia com o maior número de compras em 2018

O mês de dezembro bateu o recorde de compras realizadas com multibanco, de acordo com os dados da SIBS relativos a 2018, divulgados esta quinta-feira. No último mês de 2018 foram processadas 276 milhões de operações, das quais 116 milhões representaram compras nos Terminais de Pagamento Automático.

22 de dezembro, o sábado que antecedeu o Natal, foi o dia de 2018 em que os portugueses mais recorreram à rede multibanco, tendo-se registado 5,2 milhões de compras. Logo a seguir, tal como aconteceu no ano passado, vem a Black Friday, a sexta-feira negra das grandes promoções, onde foram realizadas cerca de quatro milhões de compras.

De acordo com a SIBS, os levantamentos e compras dos portugueses, na época natalícia, têm vindo a aumentar ano após ano. Entre 2012 e 2018, as compras nos meses de novembro e dezembro aumentaram 39% e 33%, respetivamente. O aumento deve-se sobretudo às compras que registaram um aumento de 64% em novembro e 50% em dezembro, no mesmo período.

Os supermercados e a moda são os setores onde são realizadas mais compras nesta época.

Quem tem vindo a ganhar cada vez mais adeptos são as compras online. Nos últimos sete anos, a SIBS dá conta de que estas aumentaram 187% em novembro e 168% em dezembro. Comprar através do computador ou do telemóvel representa 7,1% do total de compras dos portugueses. Viagens e cultura são os setores preferidos para comprar online.

No que às compras online diz respeito, foi a sexta-feira negra, 23 de novembro, o dia em que mais compras se fizeram com recurso ao multibanco, cerca de 400 mil operações.