25 pessoas detidas hoje até às 17.00 por desobediência

Durante este dia, foram detidas 25 pessoas por violação do confinamento obrigatório decretado pelas medidas do estado de emergência, que endureceram neste período de Páscoa, proibindo nomeadamente a saída do concelho de residência exceto por motivos de força maior.

O total de detidos desde que estas medidas foram renovadas, a 3 de abril, sobe assim para 99, comunica o Ministério da Administração Interna, quase perfazendo nestes nove dias a quantidade de detenções registada durante todo o primeiro período de estado de emergência (108).

Quanto às detenções deste novo período, “25 foram por desobediência à obrigação de confinamento obrigatório, 45 por desobediência ao dever geral de recolhimento domiciliário, 2 por desobediência de interdição de circulação fora do concelho no período da Páscoa, 11 por desobediência ao encerramento de estabelecimentos, 5 por resistência e 11 por violação da cerca sanitária de Ovar”.

Hoje foram igualmente fechados 15 estabelecimentos, somando-se já 263 lojas encerradas desde o dia 3 por incumprimento das normas estabelecidas.

Estes números juntam-se aos verificados no primeiro período de estado de emergência, que vigorou entre os dias 22 de março e 2 de abril, onde se registaram 108 detenções por crime de desobediência e foram encerrados 1708 estabelecimentos comerciais.