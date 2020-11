26% dos consumidores europeus quer reduzir gastos com o Natal este ano

© Pixabay

Em semana de promoções a propósito da Black Friday, a Kaspersky revela o resultado de uma investigação feita no mercado europeu. Os dados da empresa de segurança revelam que a maioria dos consumidores europeus está a planear fazer as compras de Natal durante a temporada de descontos e promoções como a Black Friday e, mais tarde, a Cyber Monday.

Não só os europeus estão à procura de descontos para gastar menos dinheiro como há mesmo quem tenha definido a redução de gastos com as compras de Natal. 26% dos consumidores europeus afirma que pretende reduzir os gastos com o Natal este ano, apontando como principal razão o impacto financeiro causado pela pandemia. Esta percentagem é ainda mais elevada (30%) junto dos jovens entre os 25 e os 34 anos, a faixa etária mais afetada pelo desemprego provocado pela pandemia.

As compras online ganharam tração este ano, com três em cada cinco consumidores a revelarem que pretendem fazer a maior parte das compras de Natal online. Já 20% indica que o canal online será a forma exclusiva de comprar durante a época natalícia, mesmo que não tenha por hábito fazer este tipo de compras desta forma.

Mas a vontade de ter acesso a mais descontos online não deverá pôr em cheque a segurança dos dados dos utilizadores, alerta a Kaspersky. Só 16% dos inquiridos indica não estar disposto a trocar os dados pessoais por descontos online.

"Estes períodos festivos são sempre muito importantes, e este ano ainda se tornam mais, uma vez que as pessoas procuram compensar agora algum do caos que a pandemia provocou ao longo de 2020. É evidente que os consumidores procuram fazer a maior parte das suas compras online, na tentativa de se manterem seguros, mas também não querem perder as promoções. Mas não nos podemos esquecer de que para onde as multidões vão, os criminosos vão atrás. Eles vão olhar para as suas tendências de compra e vão tentar explorar a sua ânsia de conseguir poupar algum dinheiro. Assim, aconselhamos as pessoas a pesquisar e a seguir algumas medidas básicas de segurança quando fazem compras online. Uma coisa a ter sempre em mente é que se algo parecer demasiado bom para ser verdade, provavelmente é", comenta David Emm, Investigador Principal de Segurança da Kaspersky.

A empresa recorda que os consumidores devem seguir algumas regras para comprar em segurança, nomedamente comprar apenas em lojas online legítimas, fazer compras através de métodos de pagamento seguros e verificar os descontos. Neste caso, quando receber um desconto por email ou mensagem, verificar se o remente e as ligações web são legítimas antes de clicar em qualquer coisa.

É ainda recomendado que se mantenha o software e aplicações do dispositivo atualizadas.