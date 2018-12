27% dos portugueses vai usar mais de metade do subsídio de Natal

Dezembro chegou e a os festejos natalícios estão aí à porta. Para muitos portugueses é altura de receber o subsídio de Natal. De acordo com o estudo Observador Cetelem Natal, 27% das pessoas pretendem gastar metade ou mais do seu subsídio nesta época.

Este rendimento extra pode ajudar com uma folga orçamental, mas também pode incentivar a excessos de consumo. “Muitas vezes os subsídios de Natal são utilizados para colmatar ‘buracos’ no orçamento mensal que poderiam ser prevenidos com poupanças nos meses anteriores”, explica o Doutor Finanças, empresa que ajuda as famílias portuguesas a reorganizar as suas finanças. “Ou então são utilizados para aumentar o consumo nesta época, desequilibrando as contas mensais e ultrapassando o limite do orçamento existente e isso habitualmente leva a um desequilíbrio financeiro que terá de ser resolvido nos meses seguintes”.

Ainda assim, cerca de 22% dos portugueses inquiridos não pretende gastar qualquer parte do seu subsídio, segundo os dados do Obervador Cetelem.

São várias as opções que as famílias têm para gerir o seu subsídio de Natal: fazer compras natalícias, até porque este é um extra usualmente utilizado para fazer face às despesas típicas desta época, mas também poupar ou investir. Pode colocar de parte, para poupança, uma parcela do subsídio para assegurar imprevistos ou despesas num futuro próximo. Deve ainda aproveitar esta altura para fazer um produto de poupança. De acordo com o Doutor Finanças, muitas famílias investem em PPR ou depósitos a prazo com condições especiais no final do ano.

É, por isso, importante programar as despesas. Pode definir como quanto do montante vai gastar em compras, guardar para poupança ou investir em produtos financeiros. Não se esqueça: é essencial elaborar uma lista de presentes com um valor máximo a gastar por prenda.