29 milhões para agricultura biológica

O Governo tem como objetivo executar mais 29 milhões do PDR2020 para a agricultura biológica, de acordo com a proposta do Orçamento do Estado 2020, entregue esta segunda-feira no Parlamento.

“O Governo deve estabelecer como objetivo executar, em 2020, mais 29 000 000 euros do PDR2020 em medidas de apoio à agricultura biológica, designadamente para ações de apoio técnico e certificação na transição para a agricultura biológica”, refere o documento.

No próximo ano mantém-se ainda um “subsídio à pequena pesca artesanal e costeira, que corresponde a um desconto no preço final da gasolina consumida equivalente ao que resulta da redução de taxa aplicável ao gasóleo consumido na pesca”.