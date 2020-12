30% dos portugueses admite fazer compras de Natal exclusivamente online

Praga, República Checa © MARTIN DIVISEK/EPA

Neste ano atípico que vivemos, aumentou a intenção de fazer compras de Natal através das plataformas digitais. Já o valor que os portugueses preveem gastar em presentes pouco mudou em relação ao ano passado - ​em média 374 euros, menos 11 euros do que em 2019, revela um estudo do Instituto Português de Administração de Marketing (IPAM) sobre os hábitos dos portugueses nesta quadra natalícia.

"Quando analisada a variação dos valores gastos ao longo dos anos em compras de Natal, verifica-se uma oscilação significativa. Em 2009, os portugueses previam gastar 490 euros, mas 11 anos depois, este valor diminuiu consideravelmente, fruto da conjuntura socioeconómica", afirma em comunicado Mafalda Ferreira, docente do IPAM e coordenadora do estudo.

"Como resultado da pandemia e provável crise económica dos próximos tempos, estes resultados não surgem como estranhos, nomeadamente, no caso do aumento acentuado das compras exclusivamente online. Os portugueses estão com sentimentos negativos face ao consumo, que se acentuaram nesta época natalícia, e estes valores são um reflexo disso", acrescenta a responsável.

Onde comprar?

Quanto ao local para a realização de compras, o número de inquiridos que opta pelos centros comerciais (20%) é superior ao de quem escolhe o comércio de rua - 10%.

Com a pandemia a mudar significativamente os hábitos e locais de compra, 30% dos inquiridos afirma que fará exclusivamente compras online, uma subida de 23,9% face a 2019.

A acrescentar, a análise do IPAM vem ainda mostrar que 63% dos inquiridos efetua as compras durante o mês de dezembro e que, quem compra antecipadamente, fá-lo sobretudo para evitar a concentração de pessoas e garantir a entrega dos produtos comprados online.

Situação financeira das famílias

Com a economia fortemente afetada pela pandemia da covid-19, o IPAM procurou ainda saber se os portugueses iriam receber subsídio de Natal.

A conclusão foi de que 28% dos inquiridos não o receberá nesta altura, o que representa, consequentemente, um impacto negativo no comportamento face ao consumo nesta quadra.

Dos que recebem subsídio de Natal, 15,6% prevê despender entre 51% a 75% desta quantia extra em compras, 5,8% vai gastar a totalidade do montante e somente 8% dos inquiridos pretende poupar este valor.

Quanto às diferenças de gastos do ano anterior para este, apenas 17% dos inquiridos refere que em 2020 irá gastar um valor inferior. A maioria, 75%, afirma que irá gastar o mesmo neste ano, revelando estabilidade a nível financeiro, apesar de todas as adversidades.

Os inquiridos que pensam gastar um valor inferior, referem ainda que os cortes que irão efetuar serão nas compras para amigos e familiares.

A quem oferecer e o quê

Quanto aos destinatários dos presentes de Natal, as crianças são privilegiadas nos agregados familiares com filhos - 55% dos inquiridos -, no total dos casos analisados neste estudo.

De referir ainda que, em 75% dos casos, é mencionada a intenção de compra de presentes para o cônjuge e, em 62%, para os pais, irmãos e outros familiares. Apenas 30% dos inquiridos refere a intenção de comprar prendas para amigos.

Relativamente aos produtos a comprar, para as crianças até aos 12 anos as preferência são os brinquedos (48%), seguidos de roupas e sapatos (20%) e livros (8%).

Para os adolescentes, entre os 12 e os 18 anos, as escolhas recaem sobretudo em roupa e sapatos (32,1%), nos jogos eletrónicos (16% ) e nos acessórios (8%).

Para os adultos, as opções que reúnem maior consenso são roupa e sapatos (30%), seguidos de acessórios (21%) e livros (16%).

Num ano atípico como 2020, de acordo com esta análise, a perceção da população portuguesa sobre o Natal é, sobretudo, negativa, não sendo de admirar que a situação pandémica tenha tido impacto sobre os hábitos de consumo, dando origem aos resultados mais distintos dos últimos dez anos.