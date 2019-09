32% dos europeus acreditam que a criptomoeda é o futuro

A maioria dos europeus acredita que as criptomoedas já podem ser usadas na maior parte das lojas, de acordo com os resultados de uma pesquisa realizada pelo ING Bank. O inquérito, que contou com 15.000 cidadãos de 15 países diferentes da Europa, revelou que 51% dos entrevistados pressupõe que as criptomoedas podem ser usadas como uma forma de pagamento legítima em um grande número de lojas.

A Criptomoeda já pode ser utilizada nas lojas?

A Criptomoeda não é aceite na maioria das lojas do mundo. A menos que a cidade em causa seja Arnhem, na Holanda ou uma cidade japonesa. O site da CoinMap mostra que existem 15.430 lojas físicas em todo o mundo onde as criptos podem ser usadas.

Dito isto, 82% dos entrevistados responderam corretamente a pelo menos uma de um total de cinco perguntas. Quatro em cada dez (41%) apresentaram grandes expectativas para o cripto dinheiro, enquanto cerca de 23% mantiveram as expectativas baixas em relação ao uso da moeda. Curiosamente, um terço das pessoas entrevistadas (32%) acredita que as criptomoedas são o futuro dos pagamentos online.

Além disso, mais de um quarto (27%) diz que está aberto a receber novas ofertas de criptomoedas de marcas e órgãos conhecidos. E pensam que os bancos devem oferecer contas correntes para os ativos de criptografia.

Por outro lado, um quarto dos entrevistados (27%) acredita que as criptomoedas são controladas por um órgão central, enquanto 34% não concordam com este ponto de vista. E 44% não possuem opinião sobre o assunto.

Em resumo, a maioria (63%) de todos os europeus entrevistados sabe que o valor dos ativos de criptografia está a mudar constantemente e 73% compreendem que a criptomoeda é uma espécie de moeda digital.

Conhecimento sobre o dinheiro criptografado é limitado

Embora a maioria dos requeridos já tenha ouvido falar nas criptomoedas, o conhecimento sobre o assunto comprovou ser limitado entre os públicos.

Ainda relativo à pesquisa, os grupos que continham um nível mais baixo de informação eram os que mais tendiam à adoção da “moeda do futuro”. E de todas as nacionalidades presentes no inquérito, os austríacos provaram ser os mais céticos em relação ao Bitcoin (BTC) e às criptomoedas em geral.