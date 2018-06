3,3 milhões de dólares por um almoço? Só se for com Warren Buffett

Almoçar com Warren Buffett custou este ano 3,3 milhões de dólares, um valor ligeiramente abaixo do recorde de 3,4 milhões, mas o terceiro mais elevado desde que o multimilionário norte-americano organiza este encontro anual, cujas receitas revertem para ações de beneficência, noticiou a Bloomberg.

Pelo terceiro ano consecutivo o vencedor do leilão preferiu manter o anonimato.

Há mais de duas décadas que Warren Buffett organiza um leilão cujo prémio é um almoço com o guru dos investidores. As receitas revertem para a Glide e são responsáveis por cerca de 10% do orçamento da organização de beneficência sedeada em São Francisco, ajudando a financiar projetos que visam combater a pobreza, fome e os sem-abrigo.

O vencedor do leilão pode convidar sete amigos para almoçar com Warren Buffett na Smith & Wollensky, em Nova Iorque. O leilão deste ano arrancou a 27 de maio, tendo a meio da semana uma das ofertas atingido os 2,9 milhões. Depois de 136 ofertas, fechou por 3,3 milhões.

Considerado por muitos como um guru dos investidores, o fundador da Berkshire fez crescer a companhia para um gigante avaliado em 475 mil milhões de dólares, com interesses em áreas diversificadas que vão desde a indústria aos seguros.