351 portugueses são donos de 819 imóveis no Dubai

Portugueses compram imóveis no Dubai © EPA/ALI HAIDER

Dinheiro Vivo 31 Maio, 2022 • 10:45 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Mais de 350 cidadãos portugueses são proprietários de 819 imóveis no Dubai. Ao todo as propriedades estão avaliadas em 238,2 milhões de dólares (cerca de 222 milhões de euros), o que quer dizer que cada imóvel tem um valor médio de 290,9 mil dólares (270 mil euros).

A notícia é avançada pelo jornal Público que divulga um estudo do Observatório Fiscal da União Europeia, numa altura em que se verifica um aumento da pressão sobre as questões de lavagem de dinheiro e evasão fiscal. E é neste sentido que o Dubai representa uma maior preocupação já que o imobiliário tem sido uma alavanca de crescimento do país.

Segundo o mesmo diário, Portugal não representa um dos principais investidores em imobiliário naquele emirado, ficando em 59º lugar. A lista, que aponta 194 jurisdições, inclui antes a Índia, Reino Unido, Paquistão, Arábia Saudita, Irão, Kuwait, Jordânia, Canadá, Egito, Líbano, Rússia, Estados Unidos, Síria e China. Um investimento estrangeiro de cerca de 146 mil milhões de dólares.

Os 819 imóveis detidos por 351 cidadãos nacionais naquele país, pertencem quase na sua totalidade a pessoas singulares com uma média de idades de 48,4 anos. Contam-se menos de cinco casos em que os bens são propriedades de empresas.

Do total de propriedades, 165 imóveis estão localizados na zona da marina do Dubai e 18 na ilha artificial de Palm Jumeirah.