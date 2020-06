Já há 40 866 infetados e 1555 óbitos por covid-19 em Portugal, segundo dados divulgados esta sexta-feira no boletim epidemiológico da Direção Geral de Saúde (DGS). Mais seis mortes e 451 casos nas últimas 24 horas.

O total de casos recuperados é de 26 633. Há 457 pessoas infetadas internadas, 67 nos cuidados intensivos.

O relatório de situação da DGS aponta agora para 373 293 casos suspeitos desde o início do ano, dos quais 330 866 não confirmados e 1561 pessoas a aguardar resultado laboratorial. Estão em vigilância pelas autoridades de saúde 31 246 pessoas em Portugal.

O Norte regista o maior número de óbitos, 816, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo com 457, a região centro com 248, os Açores com 15, o Algarve com 15 e o Alentejo com quatro mortos. Na Madeira não há mortos a lamentar.

Segundo a DGS os sintomas de covid-19 registados são: febre em 28% dos casos, tosse em 37%, dificuldade respiratória em 10%, cefaleia em 20%, dores musculares em 21% e fraqueza generalizada em 15%.

São 10 os concelhos em Portugal com mais de 1000 casos confirmados: Lisboa lidera com 3335, Sintra com 2477, Loures com 1745, Vila Nova de Gaia com 1633, Amadora com 1591, Porto com 1414, Matosinhos com 1292, Braga com 1256, Gondomar com 1093, e em Odivelas com 1054.

19 freguesias com novas restrições. Multas até 5000 euros

O Governo decidiu que a partir das 00h do dia 1 de julho (a próxima quarta-feira) o país passa para o estado de alerta, deixando o estado de calamidade, com exceção da região de Lisboa, onde 19 freguesias ficam com medidas mais restritivas e mantém o estado de calamidade.

Governo recua. Supermercados podem abrir até às 22h

Os super e hipermercados na Grande Lisboa vão poder, a partir de 1 de julho, estar abertos até às 22h anunciou o Governo esta quinta-feira, recuando na decisão de limitar o horário de fecho do retalho alimentar até às 20h. A Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) mostra-se satisfeita com o “bom-senso” do Governo com este recuo.

