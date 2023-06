40% dos portugueses atribui subida de preços às margens de lucro de super e hipermercados

© Leonardo Negrão / Global Imagens

As margens de lucro dos super e hipermercados são o principal motivo na base da subida dos preços em Portugal para 40% dos portugueses, revela um estudo encomendado pela Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) à CESOP-Universidade Católica Portuguesa. Já 34% dos inquiridos apontam o aumento do custo dos fatores de produção (energia, combustíveis, adubos, equipamento, etc.) provocado pela guerra na Ucrânia, e 22% culpam o IVA cobrado pelo Estado. Apenas um 1% considera que as subidas devem-se sobretudo às margens dos agricultores, a mesma percentagem que menciona as margens de lucro do pequeno comércio.

A CAP pediu o inquérito para saber qual a perceção que os portugueses têm do setor agrícola e como avaliam a atuação do governo nesta área, num contexto de grandes divergências e tensão entre a confederação e o Ministério da Agricultura. Os resultados indicam que 49% dos portugueses sabem quem é a ministra da Agricultura e da Alimentação, mas apenas 5% sabem o nome da titular da pasta - Maria do Céu Antunes. 45% dizem que acompanham com "algum interesse" o que se passa no Ministério da Agricultura, e 20% revelam ter "muito interesse".

Já quanto à avaliação que fazem do trabalho do governo no domínio da Agricultura, 39% dos inquiridos consideram que o executivo tem feito um "mau" trabalho, 28% um "muito mau" trabalho e 28% dizem que tem sido "razoável". Especificamente sobre o desempenho da ministra Maria do Céu Antunes - que tem sido muito contestado pela CAP - 41% respondem que tem sido "razoável", 20% afirmam "mau" e 11% "muito mau.

83% dizem que já ouviram falar das reivindicações da CAP e 89% consideram as reivindicações justas. Mas questionados sobre se os apoios públicos aos produtores permitem que os consumidores tenham acesso a produtos mais baratos, 62% respondem que não. Recorde-se que o acordo assinado entre governo, agricultores e distribuição para estabilizar os preços, além do IVA zero num cabaz de 46 produtos, prevê ajudas financeiras à produção, num custo global para o Estado de 600 milhões de euros.

Na área da sustentabilidade, e à pergunta "acha que a Europa deve dar um exemplo e impor regras que protejam o ambiente, mesmo que outros países/regiões não o façam", 94% dos portugueses consideram que sim, sendo que 64% estariam dispostos a pagar mais. Destes, 56% pagariam entre 1 a 2% mais, e 20% entre 3 a 4% adicionais.

77% dos inquiridos revelaram dar muita muita importância à autossuficiência alimentar do país, ou seja, à "capacidade para satisfazer as necessidades de consumo de bens alimentares da sua população, através da respetiva produção interna e/ou da importação de bens alimentares financiados pelas correspondentes exportações".

Ficha técnica: Este inquérito foi realizado pelo CESOP-Universidade Católica Portuguesa para a CAP entre os dias 10 e 19 de abril de 2023. O universo alvo é composto pelos cidadãos com 18 ou mais anos de idade, com nacionalidade portuguesa e residentes em Portugal. Todas as entrevistas foram efetuadas por telefone (CATI). Foram obtidos 991 inquéritos válidos, sendo 50% dos inquiridos mulheres, 28% da região Norte, 21% do Centro, 35% da A.M. de Lisboa, 7% do Alentejo, 5% do Algarve, 2% da Madeira e 2% dos Açores. A margem de erro máximo associado a uma amostra aleatória de 991 inquiridos é de 3,1%, com um nível de confiança de 95%.