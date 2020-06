41 646 infetados e 1564 óbitos de covid-19 em Portugal

Já há 41 646 infetados e 1564 óbitos por covid-19 em Portugal, segundo dados divulgados este domingo no boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS). Mais três mortes e 457 casos do que nas últimas 24 horas.

O total de casos recuperados é de 27 066. Há 458 (mais 16) pessoas infetadas internadas, 75 (mais cinco) nos cuidados intensivos.

O relatório de situação da DGS aponta agora para 376 815 casos suspeitos desde o início do ano, dos quais 333 658 não confirmados e 1511 pessoas a aguardar resultado laboratorial. Estão em vigilância pelas autoridades de saúde 31 299 pessoas em Portugal.

O Norte regista o maior número de óbitos, 816, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo com 465, a região centro com 248, os Açores com 15, o Algarve com 15 e o Alentejo com cinco mortos. Na Madeira não há mortos a lamentar.

São 10 os concelhos em Portugal com mais de 1000 casos confirmados: Lisboa lidera com 3423, Sintra com 2564, Loures com 1791, Amadora com 1645, Vila Nova de Gaia com 1640, Porto com 1414, Matosinhos com 1292, Braga com 1256, Gondomar com 1093, e em Odivelas com 1084.

A medida excecional relativa às comparticipações financeiras da Segurança Social às respostas sociais asseguradas pelas Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) e entidades equiparadas foi prolongada até setembro. A prorrogação da medida consta de uma portaria publicada esta sexta-feira em Diário da República, com o diploma a determinar que a comparticipação se mantém independentemente do número de utentes.

Entraram em vigor às 00h00 deste sábado as multas para quem violar as regras para conter a pandemia de covid-19. “Apesar da tendência atual de evolução da situação epidemiológica, verifica-se que os novos contágios decorrem, frequentemente, de situações de incumprimento das normas de distanciamento físico, em especial em eventos que implicam a aglomeração de pessoas”, começa por justificar o Governo no texto do decreto-lei publicado esta sexta-feira, em Diário da República.

