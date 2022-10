43 festivais europeus unem-se em nome da sustentabilidade e da economia circular

Boom festival. © Pedro Martins/ Global Imagens

Boom Festival (Portugal), Amsterdam Dance Event e Awakenings são apenas três dos mais de 40 festivais de música que se comprometeram com o ambiente numa iniciativa que teve lugar durante a conferência Amsterdam Dance Event Green.

O Green Deal Circular Festivals cria assim uma parceria europeia apoiada pelo governo neerlandês para incentivar a sustentabilidade e a economia circular nos festivais de música e eventos, havendo ainda lugar à ampliação do impacto da transição climática, circular e neutra, até 2025.

A Green Deal Circular Festivals (GDCF), é uma "plataforma colaborativa entre organizadores de festivais, apoiada pelo governo neerlandês, que estimula a inovação sustentável e a colaboração no universo dos festivais europeus". As organizações participantes colaboram na concretização de iniciativas de circularidade e neutralidade climática, até 2025, concentrando-se em cinco temas: energia, alimentos e bebidas, viagens e transporte, e materiais e água.

Festivais e cidades, um impacto conjunto

"No combate contra as alterações climáticas, a sustentabilidade é uma necessidade global. Nas cidades, onde vive mais de 70% da população mundial, os festivais, com elevado número de visitantes, duração e espaço definidos, são um lugar perfeito para testar inovações sustentáveis ​​e inspirar a mudança nas pessoas e organizações", recorda o Boom. Na conferência ADE Green, os festivais participantes reuniram-se para partilhar conhecimento e experiências, reconhecendo-se, enquanto laboratórios-vivos, como espaços ideais para testar inovações com efeitos tangíveis nas cidades.

No evento, o diretor do festival "Lowlands", Eric van Eerdenburg, apresentou a primeira mesa de campismo circular, feita com resíduos reciclados durante a última edição do festival. "A tecnologia (desenvolvida em conjunto com a Uppact e a Innofest) foi testada para reutilizar resíduos de campismo e transformá-los em materiais de alta qualidade passíveis de utilização em futuras edições do festival", explica a organização. "O que está a acontecer agora em Lowlands vai ser adotado noutros festivais europeus e espero, em toda a sociedade, como resultado da colaboração na GDCF. O que é possível fazer em Lowlands, pode ser feito em qualquer lugar", referiu Eric van Eerdenburg. A ministra neerlandesa do Meio Ambiente, Vivianne Heijnen, também realçou a importância da circularidade: "Este é um bom exemplo prático de economia circular. É bom ver a força inovadora do setor. A colaboração com festivais é um bom exemplo para outros setores."

Desde a primeira edição em 1996, o Amsterdam Dance Event (ADE) tornou-se uma das principais plataformas da indústria da música eletrónica. O evento de cinco dias agrega um Festival, clubes de dança e conferências e é um ponto de encontro anual para a indústria criativa internacional da música eletrónica. Este ano, o ADE realiza-se desde 19 de outubro e prolonga-se até dia 23. Hoje, 21 de outubro, realizou-se a ADE Green: a conferência para a sustentabilidade, inovação e mudança social na indústria da música e eventos.

Eis a lista de festivais participantes:

Boom Festival (Portugal), Amsterdam Dance Event, Awakenings Festival, Awakenings Summer Festival, Castle Fest, Department Festival, EXIT Festival, Georgie's, Komm schon Alter, Lago Lago, Le Guess Who?, Meadows in the Mountains, Mysteryland, NorthSide , Orange Blossom, Øyafestivalen, Paradise City Festival, Pohoda Festival, Sziget Festival, Welcome to the Village, Wild Paths Festival e Wonderfeel, Amsterdam Open Air, Best Kept Secret Festival, Boardmasters, Body & Soul, Boomtown, DGTL Amsterdam, Down The Rabbit Hole, Eurosonic Noorderslag, Into The Great Wide Open, Lowlands, Mañana Mañana, Milkshake Festival, North Sea Jazz, Pukkelpop, Roskilde Festival, Shambala, Superbloom, Vierdaagsefeesten, We Love Green e o Zwarte Cross