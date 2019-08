430 bombas sem combustível no País

O terceiro dia de greve começa com a situação dos postos de combustível idêntica ao panorama de terça-feira à noite. Ou seja, pouco mais de 70% das bombas estão a funcionar em pleno, com 429 (14,3%) a não terem qualquer combustível, segundo o site “Já não dá para abastecer”, às 7:30.

O gasóleo está esgotado em 790 postos, continuando a ser o combustível com mais problemas. Já os depósitos secos de gasolina são 545, enquanto o número de GPL é de 59.

A greve continua sem fim à vista, apesar do apelo do Governo para que motoristas e patrões retomem as negociações. Desde segunda-feira à noite que está em vigor uma requisição civil parcial, muito devido às falhas de abastecimento no Algarve.

Nos postos de abastecimento fora da Rede de Emergência (REPA), o limite para veículos ligeiros é 25 litros e 100 litros no caso dos pesados.