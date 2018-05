45% dos portugueses vai fazer férias lá fora

Junho está à porta e, apesar do Sol e do bom tempo não andarem de boa disposição, há já muitos portugueses que estão a planear as férias para os próximos meses.

A EuropAssistance divulgou barómetro anual da Ipsos sobre as férias de verão na Europa, América e Ásia, apresentando, pela primeira vez, dados sobre Portugal.

De acordo com o barómetro, 59% dos Portugueses planeiam as suas férias de verão, sendo que, em média, organizam as férias com 4 meses de antecedência. Ainda de acordo com este estudo, 45% dos cidadãos nacionais fazem férias no país, elegendo, como destinos favoritos Espanha, França e Itália. As viagens de sonho são Nova Iorque, Paris, Londres, Roma e Rio de janeiro. Quanto à estadia, 44% ficam em hotéis, 31% em casa de familiares e amigos, enquanto 29% optam por alugueres sazonais.

Seguros de Viagem valorizado pelos Portugueses

As coberturas de seguro mais valorizadas são as Despesas Médicas, onde 61% dos inquiridos manifestaram interesse. O repatriamento, nomeadamente, quando o destino é fora da Europa, é igualmente valorizado (41%). Por outro lado, a cobertura de cancelamento de viagem foi também reconhecida (40%).

No que diz respeito aos canais de subscrição de seguros de viagem, o barómetro indica que os Portugueses ainda privilegiam a aquisição via Companhia de Seguros (37%) e Agências de Viagem (28%) em detrimento da subscrição online (12%).

Millennials estão a mudar o conceito de férias tradicionais

A geração millennial apresenta hábitos disruptivos face às férias tradicionais. Por exemplo, em vez de hotéis procuram alojamentos alternativos, como hostels ou alojamento local, que lhes permite vivenciar os locais onde se encontram. Este segmento de inquiridos, que vivem conectados, privilegiam a marcação de férias e pesquisa de destinos online, contrariando os canais tradicionais.

O Brexit pode ter impacto na decisão de visitar o Reino Unido

Neste barómetro, 47% dos inquiridos europeus consideram que as medidas de segurança e outras burocracias para entrar no país, em resultado do Brexit, podem ser desmobilizadores. para quem quer lá fazer férias. Entre os portugueses inquiridos (54%) demonstraram mais resistência a visitar o Reino Unido nas férias verão.