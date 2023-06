50 empresas de produtos para a casa na 3ª edição do Portugal Home Week

© Ivo Pereira/Global Imagens

Dinheiro Vivo 12 Junho, 2023 • 15:41 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Serão cerca de 50 as empresas nacionais de mobiliário, colchoaria, têxteis-lar, iluminação, utilidades domésticas, cerâmica decorativa e utilitária que vão marcar presença na terceira edição da Portugal Home Week, que decorre nos próximos dias 15 e 16 de junho, quinta e sexta-feira, no Centro de Congressos da Alfândega do Porto.

O evento, para profissionais e estudantes, é promovido pela Associação Portuguesa das Indústrias de Mobiliário e Afins (APIMA) e conta com o apoio da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP). As empresas deste setor vão mostrar as últimas tendências, soluções e inovações "a profissionais de todo o mundo, incluindo arquitetos, designers, jornalistas e compradores", diz a organização em comunicado.

Segundo a APIMA, as indústrias da fileira "casa portuguesa" representam 4,5% do total das exportações portuguesas, englobando cerca de 60 mil trabalhadores e mais de 7 500 empresas que geram um volume de negócios de 3,3 mil milhões de euros.

O evento tem a particularidade de permitir aos importadores estrangeiros visitar as empresas e conhecer de perto a produção nacional.

"Durante dois dias proporcionamos o contacto direto entre as empresas e compradores, dando a possibilidade aos visitantes de conheceram em primeira mão a qualidade e inovação dos produtos portugueses. Por outro lado, abrimos ainda espaço ao debate com especialistas nacionais e internacionais, numa troca de ideias e perspetivas que serão úteis para todos aqueles que trabalham as diversas áreas da fileira casa", diz Joaquim Carneiro, presidente da APIMA, citado em comunicado.

Na terceira edição do Portugal Home Week esperam-se visitantes oriundos de mercados como os EUA, Canada, França, Espanha, Reino Unido, Alemanha, Áustria, Bélgica e também dos países nórdicos.

No âmbito desta iniciativa terá lugar a "home summit", um espaço de reflexão que arranca com um debate subordiando ao tema "Projetando a Casa do Futuro". O painel, moderado por Manuel Aroso, docente da Universidade do Porto, contará com a participação de Paula Santos, vice-presidente da Ordem dos Arquitetos, Paulo Merlini, arquiteto e fundador da Paulo Merlini Architects, Fabián Pellegrinet Conte, designer e consultor, Susan Fischer, arquiteta e consultora internacional de Cores e Antony Cestra, arquiteto sénior associado do Rockwell Group.