Job Pitch Challenge: 500 talentos à procura de uma oportunidade

A quarta edição do Building Future, evento promovido pela Microsoft Portugal que incide sobre tecnologia, transformação digital mas também liderança e educação, vai ocorrer já em janeiro do próximo ano, entre os dias 26 e 28. Integrado no evento realiza-se a quarta edição do Job Pitch Challenge, uma iniciativa desenvolvida pela iMatch e que procura "casar" a vontade de recém-licenciados ou estudantes finalistas de entrarem no mercado trabalho com a de algumas empresas que querem abrir as portas a sangue novo.

Na edição de 2022 contam-se mais de 500 jovens inscritos e, pelo menos, 20 empresas no Job Pitch Challenge, segundo contou ao Dinheiro Vivo Paulo Dias, chief relation officer da iMatch. A fase de inscrições fechou a 12 de dezembro e, quando o Dinheiro Vivo falou com este responsável, em vésperas de terminar essa fase, já estavam garantidas cem oportunidades de estágio, programas trainee ou outro tipo de oferta a ser preenchida durante o Job Pitch Challenge.

"Esta iniciativa tem uma mecânica simples: as empresas disponibilizam oportunidades profissionais a jovens talentos, recém-licenciados e finalistas. Esses jovens candidatam-se a ocupar essas vagas, numa plataforma. Há uma fase de matching - as empresas selecionam 15 candidatos e, durante os dias do evento, acontecem entrevistas rápidas, num formato pitch. As empresas tenderão a selecionar pelo menos um jovem talento", explica Paulo Dias.

O Job Pitch Challenge tem a particularidade de permitir aos candidatos apresentarem-se diretamente aos presidentes executivos (CEO) ou a administradores de topo. "O que é apelativo é esta proximidade e o contacto entre C levels e jovens talentos", diz.

"A adesão à iniciativa foi excelente e nesta edição temos muito mais oportunidades concretas", acrescenta. Do lado das empresas, a procura incide mais na área tecnológica, onde "há uma escassez enorme" de talento. Mas também há companhias de outros setores, "como a L"Oréal ou a Delta" a procurarem participar.

"Há uma grande variedade de posições abertas", diz Paulo Dias, indicando que uma das mais oferecidas pelas empresas é a de "desenvolvimento de negócio". As empresas querem ter profissionais que as ajudem a consolidar a atividade.

João Silvestre e Mariana Martins são dois casos de sucesso. Ambos participaram em edições do Job Pitch Challenge e conseguiram entrar no mercado de trabalho. Mariana Martins vinha de uma licenciatura em Sistemas de Informação, na Nova IMS e participou na edição de 2020. Admite que foi "um bocado às aranhas", mas queria perceber até onde podia ir. Acabou por não entrar em nenhuma empresa por via do evento, mas foi pró-ativa durante aqueles dias, apresentando-se aos recrutadores. "Intercedi por mim", conta. Não ficou logo, mas algum tempo depois entrava na Microsoft, uma das empresas a que se candidatara.

João Silvestre participou na edição de 2021, que foi realizada totalmente em formato online. Mas nada que tenha impedido o jovem de mostrar o seu talento às empresas. Vinha de um mestrado integrado de Engenharia Eletrotécnica na FCT, candidatou-se a seis empresas e foi selecionado por cinco. Só o grupo Pestana não o selecionou, mas "à última da hora", conta, quiseram entrevistá-lo e acabou por entrar mesmo no grupo Pestana. Terminou em novembro o programa trainee e já tem contrato para continuar no Pestana, na área de business intelligence.