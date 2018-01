Recorde de 50 milhões de passageiros nos aeroportos nacionais

Os aeroportos portugueses ultrapassaram, em 2017, o marco históricos dos 50 milhões de passageiros. Na verdade, pelos 10 aeroportos nacionais passaram, no último ano, 51,8 milhões de passageiros, mais sete milhões do que em 2016. O crescimento foi de 16,5%. Só Lisboa teve um acréscimo de quatro milhões, mais 18,8%, fechando o ano com um total de 26,7 milhões de passageiros.

“Para além do Aeroporto de Lisboa, todos os outros aeroportos do país registam recordes no tráfego anual e ultrapassaram pela primeira vez marcos simbólicos: 10 milhões de passageiros no Porto, oito milhões em Faro e 3 milhões no aeroporto da Madeira”, destaca a Vinci em comunicado.

O último trimestre do ano, em que o tráfego nos aeroportos nacionais aumentou 12,5%, com 11,7 milhões de pessoas em viagem foi determinante. “Este período confirma a recuperação do tráfego com o Brasil, enquanto o mercado dos Estados Unidos da América se manteve dinâmico graças à abertura no verão 2017 de novas rotas, cujos efeitos foram visíveis no último trimestre”, sublinha, ainda, a gestora dos aeroportos.

Mas nem só em Portugal a Vinci teve boas notícias. Na verdade, os “excelentes desempenhos do quarto trimestre”, diz a empresa, confirmaram as tendências dos primeiros nove meses do ano: os aeroportos da rede Vinci processaram cerca de 149 milhões de passageiros, mais 12,4% em relação a 2016. “Com a inclusão do Aeroporto de Salvador no Brasil, cuja operação foi assumida pela Vinci Airports a partir de 2 de janeiro de 2018, o tráfego anual da rede eleva-se a 156,6 milhões de passageiros”, refere a empresa, sublinhando os resultados se devem à “política de desenvolvimento do tráfego proativa” junto das companhias aéreas. No conjunto da rede Vinci foram abertas, o ano passado, 272 novas rotas.