5G. Bulgária assina acordo com Estados Unidos para excluir empresas chinesas

Bulgária quer excluir empresas chinesas do 5G © ROBERT GHEMENT/EPA

Dinheiro Vivo/Lusa 24 Outubro, 2020 • 19:10 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Bulgária juntou-se à Macedónia do Norte e ao Kosovo, países vizinhos que também assinaram o acordo de segurança da 'Rede Limpa' na sexta-feira.

A embaixada dos EUA em Sófia afirmou que a Bulgária "se junta a uma aliança crescente de países e empresas comprometidas em proteger as suas redes 5G de fornecedores não confiáveis".

Durante a cerimónia de assinatura do acordo com a Bulgária, o subsecretário norte-americano do Departamento de Estado para o Crescimento Económico, Energia e Ambiente, Keith Krach, afirmou, num vídeo, que o acordo é vital para a segurança nacional, prosperidade económica e estabilidade na região.

Este acordo resulta do esforço da administração de Donald Trump em excluir a chinesa Huawei e outras empresas chinesas da nova rede de quinta geração.

Membros do governo dos EUA lideraram uma campanha na Europa e noutros lugares contra a inclusão da Huawei, empresa que foi colocada na lista negra por representar uma ameaça à segurança nacional e usar a sua tecnologia para espiar em nome do governo chinês.

A China defende que a iniciativa dos EUA é impulsionada por questões comerciais.