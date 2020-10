5G com ou sem Huawei?

E o 5G, outro tema quente na relação EUA-Europa-China? Também em Portugal há fortes pressões para afastar a Huawei…

Dois assuntos que para mim são separados. No 5G, desejo que seja implementado em Portugal o mais depressa possível, numa versão não minimalista.

Mas Portugal está atrasado?

Está. Não é o único, mas está. Falo na versão minimalista, porque o 5G implica investimentos fortíssimos. Por isso há, de facto, a possibilidade de se dizer que temos 5G, mas significar só uma velocidade um bocadinho mais rápida, sem grande mudança. Espero que não seja esta a implementação do 5G.

Isso prejudicaria as empresas e muito do potencial do 5G fica por explorar?

Exatamente. Claro que isto exige muito investimento, provavelmente deveria passar por cooperação entre operadores de telecomunicações. Também via com bons olhos cooperação com o próprio operador de rede de distribuição de eletricidade, a EDP Distribuição.

Já há contactos nesse sentido, em Portugal?

Já, agora cabe aos operadores. Uma coisa é certa, a EDP não quer entrar neste negócio. Não vai vender serviços de telecomunicações. A boa prática no mundo na implementação do 5G é sinergia ou entre operadores ou com alguém que tem infraestrutura útil, o operador de rede de distribuição, porque é uma infraestrutura muito capilar. Isso é a parte 5G e desejo que aconteça e o mais depressa possível.

E com ou sem a Huawei?

Para implementar o 5G é preciso imensa tecnologia. Na minha opinião, não deve haver nenhuma exclusão por nacionalidade. Agora, a Huawei não deve ser excluída nem ter livre-trânsito. Os seus equipamentos devem ser verificados. Verificados tecnicamente.

Até para percebermos se há preocupações com a segurança?

Sem dúvida. E aí, examinar o equipamento em si, se tem algo que possa pôr em causa a segurança.

Preocupa-o esse tema?

Não tenho conhecimento para dizer. O que eu digo é: barrar a Huawei porque é chinesa e chama-se Huawei, não. Dizer que temos que usar a Huawei porque é chinesa, também não.

Macau insere-se na grande baía. Como pode Portugal continuar a reforçar ligações com Macau – e potenciar aquilo que são as relações com toda a grande baía?

O projeto da grande baía é muito importante, na região, é estratégico. É um projeto de integração económica entre várias cidades da província de Cantão, nomeadamente Cantão, Xiang Zen, Zhuhai e Macau e Hong Kong. A presença económica portuguesa depende de embarcarmos no projeto da grande baía. Por isso aconselho as empresas portuguesas a olharem Macau de maneira diferente. Não como território que tem pouco mais que a população de Lisboa, mas como território de 150 milhões de habitantes – a grande baía.