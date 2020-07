5G. Concorrência considera “caricato” a não existência de roaming nacional

A Autoridade da Concorrência (AdC) considera “caricato” aos consumidores nacionais não terem acesso ao roaming nacional, quando os turistas que chegam ao país podem usar as redes sem restrição quando visitam o país, afirmou Margarida Matos Rosa, presidente do organismo regulador durante a audição da Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, sobre o 5G.

A audição no Parlamento decorre num momento em que já são conhecidos os termos do próximo leilão para a atribuição das faixas de espectro do 5G. “Há que criar condições para uma maior dinâmica comercial”, defende Margarida Mato Rosa considerando ser necessário mais operadores de telecomunicações com acesso a espectro para “criar uma maior dinâmica comercial que não está a haver”, diz.

Os consumidores nacionais pagam em média 700 euros por ano em telecomunicações, segundo dados do INE, um valor elevado face à média europeia, tendo a AdC já alertado para, no caso das fidelizações, de “várias vulnerabilidades em termos de concorrência”. Nesse sentido, o regulador, lembrou, “emitiu várias recomendações ao legislador e ao regulador setorial, em particular no que diz respeito à moderação nos períodos de fidelização”.

Medidas sem as quais, “a entrada de novos operadores no setor no curto e longo prazo pode ficar sem efeito prático.”

Por isso, defendeu a necessidade de uma rápida transposição da diretiva europeia sobre telecomunicações, projeto que o Governo já admitiu que quer avançar em 2020.

O ambiente concorrencial nas telecomunicações “precisa de um impulso”, argumenta. “Este é o momento”, disse, referindo o leilão do 5G como mecanismo de promoção de entrada de novos operadores, quer através da compra de espectro, como através de MVNO (operadores virtuais). Para isso, defende, “a obrigação de acesso às redes”.

AdC dá parecer ao regulamento do leilão 5G

Com o processo de leilão do 5G previsto ainda este ano, a AdC emitiu a 3 de junho um parecer sobre o leilão, tendo feito várias recomendações para minimizar o impacto ao nível da concorrência com a existência de uma fase de licitação reservada a novos entrantes, prevista no regulamento. Com as recomendações, a AdC pretende “assegurar que as obrigações de acesso sejam aquelas que melhor promovam a concorrência no mercado”.

Nesse sentido a AdC recomendou “incluir lotes relevantes para o 5G na fase reservada a novos entrantes; uma redução dos preços finais de lotes de espectro relevante para o 5G ganhos por novos entrantes, semelhante ao que já se prevê para outros lotes; a definição de um limite específico à aquisição de espectro na faixa dos 3.6 GHz que não está sujeito a restrições de utilização.”

Quanto às obrigações de cobertura, o regulamento prevê a possibilidade do recurso a roaming nacional para o seu cumprimento pelos operadores incumbentes. Contudo, para mitigar os riscos para a concorrência destes acordos, o regulador “recomendou que se ponderasse um limite temporal à possibilidade de recorrer a esta solução” e, no caso do roaming nacional, para novos entrantes a Concorrência considerou que a possibilidade desse acordo “pode ser crucial para a promoção da entrada e, assim, da concorrência.”

Para isso, o regulador considerou que as “obrigações de acesso à rede impostas aos operadores incumbentes podem ser determinantes na promoção da entrada de novos operadores.”

(notícia atualizada às 13h20 com mais informação sobre o parecer da AdC)