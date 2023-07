"Os clientes preferem o peixe de mar, mas quando olham para o preço levam o de viveiro"

Nuno Correia: Responsável pela empresa Elogios do Oceano, presente no Mercado Abastecedor da Região de Lisboa há cerca de 16 anos, diz que não sente muita diferença na quantidade de peixe vendida face ao que acontecia há uma década, "mas o preço disparou em cerca de 50%". © Carlos Pimentel/Global Imagens

Mercado Abastecedor da Região de Lisboa (MARL), Loures. São seis horas e o dia ainda não nasceu, mas para Nuno Correia e João Pita está a terminar a jornada de trabalho. A vida de ambos é o pescado e a sua venda, que no MARL acontece todas as madrugadas, entre a uma e as três horas.

Nuno Correia é o responsável pela empresa Elogios do Oceano, que está presente no MARL há cerca de 16 anos. Nesta mais de dezena e meia de anos, Nuno Correia já assistiu a muitos altos e baixos no negócio, mas afirma que atualmente os resultados são muito piores. "Em termos de quantidades vendidas não sentimos uma variação muito abrupta, mas o preço disparou em cerca de 50%".

Os clientes queixam-se dos valores elevados, mas acabam por comprar. Menos quantidade e com a aquisição a ser, maioritariamente, dirigida para o pescado de viveiro. "Preferem o de mar, mas quando olham para o preço, acabam por levar o de viveiro", lamenta.

João Pita, da Sociedade Luso Espanhola de Pescado, concorda com o colega. Embora não se queixe de sentir um grande impacto no resultado final do seu negócio, explica que há dez anos o peixe que era comprado era de variedade diferente. "Quando eu comecei cá, nós trabalhávamos mais com peixe do mar. Só que houve mais falta deste peixe e fui-me lançando mais no de viveiro", diz. Atualmente a Sociedade Luso Espanhola de Pescado vende cerca de 80% de peixe oriundo de viveiro, sendo apenas 20% apanhado no mar.

Mas, embora o negócio não corra como há uma década, ambos afirmam que a venda grossista de pescado "é um negócio viável" e que garante uma "vida tranquila".

De acordo com a SIMAB - Sociedade Instaladora de Mercados Abastecedores, o MARL é o maior e mais moderno centro logístico de base agroalimentar de Portugal. Instalado em São Julião do Tojal, no concelho de Loures, ocupa uma plataforma de 101 hectares, aprovisionando diretamente a Área Metropolitana de Lisboa e os seus 2,9 milhões de habitantes. Agrega 840 operadores/empresas e, em 2022, registou um volume de negócios de cerca de 13,7 milhões de euros e lucrou 4,6 milhões.

O MARL, nos seus mais de 200 mil m2 de área de construção, integra produtores e grossistas de hortofrutícolas, pescado, flores e plantas ornamentais e outros produtos alimentares e não alimentares. Funciona de segunda a sexta-feira, com horários distintos para cada setor. Explica ainda a SIMAB que no mercado estão presentes empresas de logística fundamentais para o abastecimento das cadeias alimentares e não alimentares do país.