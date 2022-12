66% dos investidores portugueses acredita que investimento sustentável assegura rentabilidade a longo prazo

© Pixabay

Cerca de dois terços dos investidores portugueses acreditam que o investimento sustentável é a única forma de assegurar a rentabilidade a longo prazo, revela esta quinta-feira o estudo Schroders Global Investor Study 2022.

Com foco na sustentabilidade, o trabalho, que inquiriu mais de 23.000 pessoas que investem a partir de 33 locais a nível global, permitiu ainda saber que a percentagem de investidores portugueses inquiridos que acreditam que o investimento sustentável é a única forma de assegurar a rentabilidade a longo prazo, é superior aos 60% observados a nível global.

Os portugueses inquiridos estão também "cada vez mais conscientes" de que as práticas de investimento têm um "papel importante" a desempenhar na abordagem de questões de sustentabilidade global, com 67% deles a concordar que o investimento pode impulsionar o progresso em desafios de sustentabilidade, tais como as alterações climáticas.